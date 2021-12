No Twitter do STF, funcionário faz piada com Sarney

A agenda do dia no Supremo Tribunal Federal (STF) começou com uma pequena crise no setor de comunicação: um ato desastroso que vai exigir desculpa do Poder Judiciário ao chefe do Poder Legislativo, o senador José Sarney (PMDB-AP). Logo cedo, um funcionário escreveu a seguinte frase no Twitter oficial do Supremo: "Ouvi por aí: Agora que o Ronaldo se aposentou, quando será que o Sarney vai resolver pendurar as chuteiras?".



A assessoria de comunicação do STF investiga o que ocorreu. A reportagem apurou que o erro pode ter sido cometido porque o funcionário escreveu o texto pensando que estava usando o Twitter pessoal, e não o do STF. Ronaldo Fenômeno anunciou ontem a aposentadoria do futebol. Sarney, que está na política há quase 60 anos, acaba de ser eleito para o seu quarto mandato no comando do Senado.





adblock ativo