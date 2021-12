No rádio, Dilma ataca gestão de Aécio em Minas

A propaganda do PT no rádio na manhã desta segunda-feira, 13, usou a construção do aeroporto de Cláudio (MG) para atacar a gestão do candidato Aécio Neves (PSDB) no Estado, governado por ele entre 2003 e 2010. A campanha da presidente Dilma Rousseff vem destacando nos horários eleitorais a vitória petista em Minas como tentativa de desqualificar o tucano. Já Aécio destacou a declaração de apoio de Marina Silva (PSB) à sua candidatura.

A propaganda petista desta segunda começou com os locutores enumerando dados negativos sobre a gestão de Aécio que explicariam a derrota tucana no primeiro turno. Entre os dados narrados, a campanha diz que o tucano prometeu 14 aeroportos mas só construiu dois. "Um deles o Brasil já sabe. Foi construído em uma fazenda particular, em terras da família dele. Tá explicado porque Aécio perdeu o jogo em casa", diz o locutor.

De acordo com a apuração do primeiro turno, Dilma recebeu 43,4% dos votos válidos em Minas e Aécio, 39,7%. O candidato tucano ao governo, Pimenta da Veiga, perdeu para o petista Fernando Pimentel. "Dilma venceu até em Minas Gerais. Aécio perdeu e não conseguiu eleger seu candidato a governador. Por que o povo de lá não votou nele?", questionavam os locutores no programa de Dilma.

Na sexta-feira, 10, a pedido da coligação tucana, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu uma inserção usada pela campanha petista que dizia que o tucano gastou "milhões do dinheiro do mineiro" para "caçar e pescar". O trecho não foi repetido nesta manhã.

A pista, que custou quase R$ 14 milhões ao governo estadual, fica em uma área que pertenceu ao tio-avô de Aécio, Múcio Tolentino. O local foi desapropriado, mas Tolentino questiona o valor na Justiça e a pista não foi homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O caso foi revelado em julho pela Folha de S.Paulo. Na ocasião, Aécio defendeu a legalidade da obra e disse que a pista fazia parte de um programa estadual. Ele não falou se havia ou não usado o aeroporto em viagens próprias.

Na série de ataques ao tucano, o ex-presidente do Banco Central Arminio Fraga, escolhido pelo tucano para ser ministro da Fazenda caso seja eleito, também voltou a ser alvo. "Quando ele foi presidente do Banco Central o Brasil quebrou três vezes", afirmaram os locutores.

O horário eleitoral petista dedicou ainda os 30 segundos finais para veicular uma paródia do hino de Minas: "Oh Minas Gerais, oh Minas Gerais, quem conhece Aécio não vota jamais, oh Minas Gerais".

Aécio Neves

Já o programa do PSDB repetiu trechos apresentados no horário eleitoral exibido na TV, desse domingo, 12. Depois de destacar pesquisas de intenção de voto, o tucano dedicou praticamente todo o programa para falar sobre o apoio recebido da família do ex-governador Eduardo Campos e da ex-ministra Marina Silva, candidata derrotada do PSB. Marina anunciou o apoio nesse domingo, 12.

Na propaganda, Aécio diz ao eleitor que ela não pediu cargos nem ministérios, mas sim que ele levasse adiante propostas em comum de ambas as candidaturas, como o fim da reeleição e a escola em tempo integral. "Olha a Marina chegando, olha o Brasil se unindo, você também é bem vindo", diz o jingle apresentado na propaganda. Ao fim do programa, o comentarista político Cesar Reis critica o PT por separar a população "entre Norte, Sul, Nordeste, Sudeste, ricos, pobres".

adblock ativo