No litoral paulista, Bolsonaro participa de partida de futebol beneficente

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participou nesta segunda-feira, 28, da partida de futebol beneficente 'Natal sem fome', na cidade de Santos. O chefe do executivo chegou ao litoral paulista nesta tarde para passar a virada de ano no Guarujá, município vizinho, onde ficará até o dia 4 de janeiro.

No evento, Bolsonaro tirou foto com diversos convidados e, em campo por cerca de 40 minutos, ainda marcou um gol para o seu time na partida. Ele não fez uso da máscara em nenhum momento em que esteve fora do jogo, indo contra as recomendações dos órgãos de saúde, que preveem o uso do equipamento para evitar a proliferação do coronavírus.

O amistoso em questão é realizado desde o ano de 2005, através de uma iniciativa do ex-jogador Narciso, com passagens pelo Alvinegro praiano e Flamengo, com o intuito de arrecadar alimentos para serem distribuídos a pessoas carentes. Normalmente, a partida conta com personalidades do esporte e da música.

A edição deste ano do evento contou com a participação dos também ex-atletas Léo, Renato, Alex, Marcos Assunção, Amaral, Dodô, Rodrigão, William, Gabriel e Eduardo Marques, além de jogadores em atividade como o meia Alan Patrick e o atacante Malcom.

