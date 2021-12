No aniversário de Bolsonaro, carreata reúne apoiadores do presidente em Brasília

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reuniram na Esplanada dos Ministérios para comemorar os 66 anos do chefe do Executivo, celebrados neste domingo, 21. Manifestantes estavam em pouco mais de 90 carros para declarar apoio ao mandatário do país no Palácio do Alvorada.

Além de um trio elétrico, os carros foram decorados com bandeiras do Brasil e imagens de Bolsonaro.

Os apoiadores demoraram para chegar perto do Palácio do Alvorada, pois precisavam realizar o credenciamento na guarita. A segurança proibiu entrada de bolsas e garrafas de água, apenas o Registro Geral (RG) foi permitido. A equipe do presidente fechou um cercado em frente ao espelho d’água da casa oficial para receber o grupo.

