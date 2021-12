"Ninguém é candidato por amizade de Wagner"

Um dos quatro nomes petistas cotados para a sucessão estadual em 2014, o secretário da Casa Civil do estado, Rui Costa, reprova a antecipação das discussões internas no PT para a escolha do candidato. Concorda com alguns companheiros que o momento seria de fortalecer a gestão Jaques Wagner para que a melhor propaganda sejam as realizações do governo.



Muitos integrantes do PT tem criticado essa antecipação da campanha, com o processo de escolha do candidato à sucessão do governador Jaques Wagner. Como o senhor vê esse processo?



Não critico, cada um tem sua opinião. Mas acho que não é o momento de discutirmos nome para a sucessão. É muito cedo. É o momento como aquele do time que vai disputar um campeonato. Antes de disputar tem que ter concentração. É preciso estar focado e concentrado. Precisamos nos concentrar nas realizações. O governador Jaques Wagner tem marcas que ele já consolidou e nós precisamos fazer o fechamento dessas marcas. É o governador que fez mais projetos de água, saneamento, chegará em 2014 com mais habitação - serão 180 mil casas -, que construiu perto de 9 mil quilômetros de estrada. São várias marcas que quem é secretário, parlamentar, tem que ajudar a consolidar. Existem coisas contratadas e em execução que vão ganhar materialidade. Acho que o foco é esse. O momento apropriado creio que seja no final do ano. O governador falou no último trimestre, tenho que concordar com ele.

Mas o PT é um partido difícil de "segurar"? Tem muita gente contra essa antecipação, no entanto, o próprio presidente estadual da legenda, Jonas Paulo, está tocando esse processo...

Não é o PT. Os partidos são plurais. Você acha que todos os membros do PSB estão concordando com a conduta do governador Eduardo Campos? As pessoas vão emitindo opiniões e até o partido tomar uma decisão, os integrantes em tese têm liberdade de expressar sua visão

No caso do PT, isso não passa uma ideia para a sociedade de disputa interna acirrada para a escolha do nome?



Não diria que estamos vivendo uma disputa interna acirrada. Diria que estamos vivendo um momento em que a imprensa está cumprindo seu papel de instigar, provocar, tentar antecipar a campanha, o que é natural.

Mas foi o ex-presidente Lula que começou essa história, lançando a reeleição da presidente Dilma...



Lula hoje não está no governo, ele é um militante político da maior envergadura. Ele fez uma avaliação no caso da eleição nacional de pautar a reeleição agora. Até porque muitos articulistas estavam especulando uma possível briga de Lula com Dilma. Lula acabou tendo que dizer que, não há dúvida, a candidata é Dilma.

Já foram publicadas várias notas de que o senhor é o nome preferido do governador Jaques Wagner e não vi ele desmentir isso. Nesse caso, essa disputa interna entre quatro nomes ainda tem sentido?

Acho que as pessoas atribuem essa coisa (de ser o nome de Wagner) por ser amigo do governador. Mas tenha certeza, ninguém será o candidato por ser mais ou menos amigo do governador. Essa qualidade é necessária, mas não é suficiente. As referências e qualidades tem que ser muito além dessas. Aqueles que repetem isso se calcam no fato de nós termos uma amizade de mais de 30 anos, uma relação política e pessoal. Você disse que ele não desmentiu, mas também não confirmou, até porque ele entende que não é o momento de aprofundar essa discussão. Até porque discutir candidatura agora seria antecipar o fim do governo. Do outro lado, você coloca na berlinda, como alvo, quem vai ser o próximo candidato. Não vale a pena em nenhum dos aspectos essa antecipação. Esse projeto político está muito mais vinculado ao sucesso das políticas desse governo, as marcas positivas que esse governo consolidar. Então em 2014, esse projeto político, independentemente de quem seja o nome, fará um balanço do que foi feito, comparando com a história da Bahia, sinalizando o que pode fazer a mais para o povo, a quem caberá julgar se de fato esse projeto fez muito mais que os outros. Portanto, tanto mais bem avaliado o governo chegue em 2014, tanto mais chances de fazer o sucessor. Como eu acho que o governo estadual chegará muito bem avaliado, terá um candidato muito forte.



A oposição está anunciando uma caravana a partir de maio e deve usar a questão da seca para tentar desgastar o governo, a quem acusa de fazer muito pouco para amenizar o sofrimento das pessoas. Como o senhor responde a isso?



A oposição não tem condições de questionar nada com relação a investimento em água. Os números são inquestionáveis. Na história da Bahia nenhum governador investiu mais em abastecimento de água que Jaques Wagner. Nós chegaremos até o final de 2014 em algo em torno de R$ 8,5 bilhões investidos em água e esgoto, dentro do programa Água para Todos. Em relação à perfuração de poços, de 2000 a 2006, que é, em tese, o que a oposição representa, foram construídos 2.324 poços. De 2007 até 2013, são 4.172 com o que está projetado para realizar esse ano. Enfim, em qualquer área fizemos mais. Eu li alguém (da oposição) falar: "mas barragem, não fez nem um tanquezinho". O governador concluiu cinco barragens do governo passado. Já começamos uma em Itabuna e agora estamos licitando outra em Catolé. A acusação que não apresentamos projetos não é verdade. Se os governos passados tivessem o mesmo nível de investimentos em água, provavelmente a realidade seria diferente.

A oposição argumenta que, se o governo tivesse volume de investimento, a seca não causaria tanto estragos...



Isso é um problema de discurso político. Qualquer seca vai impactar fortemente a agricultura. É impossível fazer com que a agricultura não sofra, a não ser que todas as terras fossem irrigadas. Quando chove muito também afeta a agricultura. O drama não é maior devido a esse conjunto de obras que estamos fazendo. Teríamos hoje uma calamidade pública com saques. Em Guanambi e Irecê, se não fossem as duas adutoras que fizemos, não haveria água para mais de 600 mil habitantes beber. As barragens nesses municípios secaram. Se quem nos antecedeu tivesse começado esses trabalhos estaríamos concluindo. O problema é que nós praticamente tivemos de iniciar o trabalho de distribuição de água. Admito que eles (governos passados) fizeram alguns barramentos, mas não foi feita a distribuição.

O senhor havia citado que, devido à rejeição completa do projeto da Transposição pelo governo passado, o Estado não aceitou a construção de um eixo em direção à Bahia?



Não tenho problema nenhum em discutir com a oposição esse tema da água. Esse caso da transposição é interessante. Havia no projeto um Eixo Sul que pegava água do São Francisco e trazia para a região de Senhor do Bonfim. O governo da Bahia na época, ao invés de negociar uma contrapartida, resolveu adotar uma posição política e promoveu uma campanha maciça contra a transposição. Fez ouvidos de mercador. No ano passado, pedimos à presidente Dilma que autorizasse a Codevasf a realizar estudos e a contratar o Eixo Sul que levará água do Lago de Sobradinho, 200 quilômetros até a Barragem de São José do Jacuípe passando por Senhor do Bonfim. Se a Bahia tivesse reivindicado isso no momento oportuno, provavelmente estariamos em obras ou perto da conclusão, o que ajudaria muito o semiárido.

Uma das grandes queixas de prefeitos, produtores e o pessoal do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é a burocracia para liberação de verbas para atendimento dos afetados pela seca. O senhor está tentando destravar isso?



É uma luta incessante, diária, vencer a burocracia. Acho que os órgãos de controle, em lugar de mandar parar as obras ou retardar o início de obras importantes, deveriam resguardar aquele valor que, em tese, se entende que está em dúvida, para um ajuste no final da obra. Veja o exemplo: houve uma dúvida do Tribunal de Contas da União em relação ao valor do dormente usado na Ferrovia Norte Sul. Enquanto se apurava, a obra ficou parada dois, três anos. Agora descobriu-se que a diferença é de R$ 5 milhões de um contrato de R$ 600 milhões. O custo contratual por esse atraso será de R$ 60 milhões. Quem vai pagar é o povo. Quem cometeu o erro? A pessoa que fez o edital ou o técnico do TCU? Ele deu um prejuízo para a sociedade de pelo menos R$ 55 milhões. Ele respondeu algum processo,? Não. Em tese, o protetor da sociedade causou o prejuízo para a sociedade.

