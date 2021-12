Nilo vai concorrer pela 6ª vez à presidência da AL-BA

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Marcelo Nilo (sem partido) colocou nas mãos do "povo", da imprensa e dos deputados a sua 6ª candidatura a chefe do Legislativo baiano que ocorrerá no início de 2017. Na quinta vez que se elegeu para o cargo, em fevereiro passado, para o mandato de dois anos, Nilo recebeu críticas e protestos do líder do PT na Casa, deputado Rosemberg Pinto, que orientou a bancada a se retirar do plenário no dia da votação. O petista chegou a anunciar que iria entrar na Justiça contra a reeleição que considerou irregular, mas o caso não seguiu adiante.

Nilo falou sobre seu futuro político no almoço de fim de ano com jornalistas, nesta quarta-feira, 16. Sobre sua continuação no cargo de presidente, disse: "Vai depender de muitas circunstancias. Primeiro, se eu sentir que o povo quer. E o povo quem 'faz' é a imprensa. Se eu sentir que os jornalistas não são contra. Se eu sentir que os deputados querem, eu tiver vontade e for bom para a Bahia..."

Ele garantiu que sua candidatura é boa para as bancadas do governo e da oposição. "Vou dizer um coisa em primeira mão, o PT praticamente já fechou comigo. Principalmente Rosemberg. Está marcado um café da manhã nessa quinta entre eu, Rosemberg, Josias (Gomes, secretário estadual de Relações Institucionais) e Everaldo (Anunciação, presidente do PT-BA). Eles sentiram que se eu não for candidato, sai uns vinte candidatos da base do governo. Vai ter briga", contou.

Por outro lado, os deputados da oposição preferem ele "a um candidato do PT". E, "sem falta modéstia", declarou: "tenho habilidade de negociar com governo e oposição". Sobre o projeto propondo o fim da reeleição de presidentes da Assembleia, disse que foi arquivado. "Levei para o plenário e os deputados não quiseram. Que é que eu posso fazer?"

Nilo contou que pretende ser candidato a senador na chapa de reeleição do governador Rui Costaem 2018 e isso terá influência na sua definição sobre sua 6ª candidatura a presidente do Legislativo. "Se eu sentir que só serei senador se tiver no cargo (de presidente), vou fazer esse sacrifício e serei candidato a presidente pela 6a vez", brincou.

Prefeitura

Sobre a disputa pela prefeitura de Salvador em 2016, Nilo reafirmou que apoiará o candidato do governador Rui Costa. "O PT, na minha visão só tem um nome, Walter Pinheiro. Temos que trabalhar para ter segundo turno. Os melhores nomes seriam Walter Pinheiro, Alice Portugal, Lídice da Mata e Sargento Isidório. Imagino quem seja o candidato escolhido, mas não vou dizer...", disse, ao analisar a estratégia de Rui de lançar vários candidatos á prefeitura de Salvador.

Um jornalista indagou: "E ser for o deputado Isidório?". Nilo deixou escapar. "Paciência! É o povo que quer, que eu posso fazer? Não voto em Salvador. Mas você pode ter certeza que ele terá mais de 10%. É o maior marqueteiro que conheci na minha vida".

Por outro lado, admitiu que o favorito é o prefeito ACM Neto (DEM). "Ele deu o remédio amargo no início do seu governo, que foi o caso do aumento do IPTU. Foi competente ao fazer isso e, com os recursos do IPTU, começou a fazer as coisas". Contudo, ponderou que não se pode dizer "que ele é o vencedor um ano antes".

