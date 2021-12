Nilo quer R$ 17 milhões para tirar Assembleia do vermelho

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), deputado Marcelo Nilo (PDT), disse que aguarda um repasse de cerca de R$ 17 milhões do governo para fechar as contas da Assembleia no verde este ano.

Segundo Nilo, o valor de R$ 17 milhões é 50% menor do que foi acertado com o governador em dezembro de 2014, após a aprovação do orçamento da Assembleia para 2015, que foi fechado em R$ 453 milhões. Este valor, já se previa, diz ele, seria insuficiente para cobrir os custos da Casa em 2015, razão pela qual Nilo teria acertado com o governador Rui Costa (PT), ainda em dezembro, o repasse extra.

"Não é uma suplementação nova, foi um acerto de dezembro de 2014. O orçamento veio tão baixo que o governador me deu a sua palavra. Desse total, estou pedindo apenas metade", disse Nilo, em entrevista na sede do Grupo A TARDE.

Por conta da crise, Nilo afirmou que reduziu as despesas, com cortes em diversos setores como a publicação de livros e publicidade. "Limitei telefonemas, suspendi contratações, não renovamos a frota de automóveis, o que pude cortar, cortei".

O deputado disse que barrou o aumento do número de comissões, o que levou a uma economia de R$ 14 milhões.

Presidentes de comissões fixas, temporárias e subcomissões têm direito a um valor fixo de recursos para contratação de assessores, que está na casa de mais de R$ 40 mil/mês. São 10 comissões fixas na Casa (cada uma delas pode ter uma subcomissão) além de sete temporárias, este ano.

Mudança de partido

Nilo se reúne na quinta, 22, em Recife (PE), com Antônio Olívio Vasconcelos, presidente do PSL. A legenda pode ser a nova aposta de Nilo após a recriação do PL ter parado na pista.

Sem partido desde que saiu do PDT, semana passada, após disputas pela liderança da sigla com o deputado Félix Mendonça Jr, Nilo busca legenda que garanta sua candidatura ao Senado em 2018.

