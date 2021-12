Nilo quer dinheiro extra para o Legislativo apesar da crise

Embora o governador Rui Costa (PT) já tenha negado, no primeiro semestre, verba suplementar para a Assembleia Legislativa devido à baixa arrecadação estadual, o presidente da Casa, deputado Marcelo Nilo (PDT), não desistiu e conseguiu um encontro no próximo mês para rediscutir o assunto.

"Acertei com Rui para sentarmos em setembro, com calma, e vermos o que a gente precisa. Não haverá problema nenhum", declarou, nesta terça-feira, 11, informando que vem conversando regularmente com o governador sobre as finanças do estado. "Tenho cortado na carne o que é possível, e ele me disse: 'Marcelo, fique tranquilo. Eu confio em você e você confia em mim, a gente chega a um acordo'".

Orçamento

Caso não receba uma suplementação, o deputado disse que terá dificuldades para fechar as contas de 2015. "Foi acertado em dezembro, quando aprovamos o orçamento. Ele nos pediu para aprovar o orçamento e depois a gente sentava para acertar". O orçamento de 2015 da Assembleia é de R$ 453 milhões.

Em 2014, conforme o Transparência Bahia, o Executivo repassou para a Assembleia cerca de R$ 772 milhões. "Não sou gastador. Aqui não tem investimento. 90% dos gastos é com pessoal. Agora, se ele disser que não repassa, vou ter que apertar mais", declarou.

Em relação ao seu futuro partidário, Nilo recebeu a informação de que o grupo que está criando o PL deu entrada ontem no TSE no restante das assinaturas necessárias à formação do novo partido. "Tenho certeza de que vai ser criado até o início de setembro. No PDT já disse que não fico, não tenho mais condições políticas".

Informou que, se o PL for criado até o fim de setembro, ele deve atrair para a nova sigla de oito a nove deputados. Isso porque quando se trata de novo partido, a regra da fidelidade partidária é tolerante, ou seja, é possível um parlamentar deixar uma sigla sem processo no TRE (que pode custar o mandato) para se filiar à nova legenda. "Calculo também que 50 prefeitos devem se filiar ao PL se for criado no prazo. E tem dois deputados federais 'conversados'".

