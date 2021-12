Nilo promove superalmoço e discursa como candidato

Em evento que coincidiu com a vinda da presidente Dilma Rousseff (PT) a Salvador, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Nilo (PDT), acabou dando o start nos lançamentos de pré-candidaturas à sucessão estadual de 2014 na Bahia. Um almoço reuniu 692 pessoas de 227 municípios em uma churrascaria. Havia lideranças de oposição e políticos que apoiam o governador Jaques Wagner (PT).

O ex-ministro e presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, aclamou Nilo como pré-candidato ao governo. Disse que se o partido não tiver vaga na chapa na majoritária montada por Wagner (PT) será "humilhado" e disputará de qualquer jeito. Com isso, Lupi responde ao fato de Wagner ter supostamente prometido uma vaga na chapa ao PP. O fato excluiria Nilo do jogo.

Já Alexandre Brust, presidente estadual da legenda, provocou ao afirmar que o PT prefere apoiar um candidato próprio, "sem sal" e que Nilo, sim "tem sal e conteúdo". Ele não citou o nome do candidato "sem sal", mas arrancou risos da plateia. Em tese o encontro seria para traçar diretrizes de 2014. Mas todos exaltaram Nilo como pré-candidato.

Força



Nilo, que já se coloca como pré-candidato desde o início do ano, foi prestigiado por 64 prefeitos, 25 vice-prefeitos, 41 deputados estaduais e vereadores - lideranças de diversas cores partidárias.

O almoço disputado acabou funcionando como demonstração de força do pedetista. Em clima de "ou vai ou racha", Lupi deu recado:

"Nós já estamos com a posição tomada aqui na Bahia. Não somos radicais nem intransigentes, mas não aceitamos humilhação. E ser humilhado é não ter espaço na chapa majoritária. Se não nos quiserem sairemos assim mesmo. Antes só do que mal acompanhado", disse o presidente. E o apoio à presidente Dilma? "Eu sempre declarei que a amo", respondeu Lupi.



No âmbito nacional o PDT ainda não fechou questão sobre apoio à Dilma.

"São 23 prefeitos do PDT no evento, o partido tem 41, alguns não puderam vir. Mas 64 prefeitos estão aqui, de todos os partidos. Isso demonstra a força do apoio a mim", disse Nilo claramente eufórico entre uma fotografia e outra com admiradores. Ao fundo, um pianista tocava uma canção nortestina. Do outro lado da mesa onde estava sentado Nilo, sua filha, provável candidata à deputada federal pelo PDT.

Petistas



Logo após o término do evento com a presidente Dilma, muitos petistas e deputados da base governista apareceram no almoço, incluindo o presidente do PT, Jonas Paulo. Os deputados petistas Bira Coroa, Zé Neto e Rosemberg Pinto também apareceram por lá.

Vereadores como Arnando Lessa (PT) deram as caras. Perguntado se votaria em Nilo, afirmou: "Com certeza, e o PT sabe disso".

"É legítimo lançar-se pré-candidato, Nilo tem sido leal e um baluarte ao projeto na Assembleia Legislativa. O PT não escolheu candidato ainda. Estamos num processo de negociação, não há nada fechado. Nós do PT nos sentimos na prioridade mas entendemos como legítimas as pré-candidaturas", afirmou Jonas Paulo ao falar sobre a vaga destinada ao PP.

Nos bastidores do evento, políticos comentavam que na quinta passada a cúpula pedetista se reuniu com Wagner e que Nilo teria conversado mais uma vez com o governador sobre a vaga na majoritária, mais uma vez referindo-se ao PP.

O governador teria defendido o discurso da união e de que nem sempre todos são contemplados. A tentativa de Wagner é a de evitar dois palanques da presidente Dilma no estado e contribuir com a costura nacional.



Ainda que o PDT ainda não tenha fechado questão em âmbito nacional, o PT trabalha para isso. Uma das condições para ocupar vaga na chapa, disse Jonas, é apoiar a presidente Dilma.

O almoço saiu por R$ 27, 6 mil e a conta, foi paga inteiramente por Marcelo Nilo. "Com cartão de crédito e cheque", fez questão de dizer o deputado candidato.

