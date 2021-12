Nilo pega carona com Kassab e vai a Brasília discutir criação do PL

De saída do PDT, o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), Marcelo Nilo, pegou nesta segunda-feira, 29, carona com o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, para ir a Brasília participar de uma reunião na qual seria tratada a criação do Partido Liberal (PL).

Nilo e Kassab participaram ontem, em Feira de Santana, da cerimônia de assinatura da ordem de serviço para as obras do BRT local. Após o evento, Nilo nem retornou a Salvador; seguiu de lá mesmo para Brasília, aproveitando o avião no qual Kassab retornaria para a capital federal.

O presidente da ALBA diz que, concretizada a criação do PL - idealizado por Kassab - poderá levar junto com ele para a nova legenda entre oito e dez deputados estaduais. Entre eles, está o deputado Nelson Leal (PSL), que inclusive viajou para Brasília ontem com Nilo.

Apesar de ainda não ter batido o martelo sobre sua saída do PDT, o presidente da ALBA diz que o processo está "encaminhado" e aguarda apenas uma conversa com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, para oficializar a decisão.

"A chance de sair é de 99,9%. Mandei minha secretária marcar uma audiência com Lupi para o início da próxima semana. Ele merece minha consideração", disse Nilo, que não foi bem-sucedido na missão de tomar a presidência do PDT na Bahia das mãos do deputado federal Félix Mendonça Jr., seu desafeto.

Reunião nacional

Sobre sua ida a Brasília, Nilo afirmou que a viagem foi para "ver como está a formação do PL". "Kassab acha que tem 99% de chance de o partido ser formado. Ele tem experiência na criação de partidos", declarou o presidente da ALBA, em referência ao PSD, partido do ministro das Cidades. O ex-deputado Cleovan Siqueira (GO), que deverá presidir o PL, disse que a reunião, marcada para ontem à noite, seria para fazer uma espécie de "fechamento".

"Teremos gente dos 27 estados, com relatório de todos. Vai ser uma reunião demorada, com jantar. Deve terminar lá pela meia-noite", previu Siqueira. Questionado em Feira de Santana sobre o PL, Kassab se esquivou e disse que não estava "acompanhando" o assunto. "Estou afastado da direção partidária", afirmou.

De acordo com a assessoria do ministro, ele não participaria da reunião do PL e viajaria ainda ontem à noite para o Pará, onde teria agenda hoje.

*Colaborou Luan Santos

adblock ativo