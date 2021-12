Nilo minimiza rejeição do TSE para criar PL

O presidente da Assembleia de Legislação da Bahia, Marcelo Nilo, minimizou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de rejeitar o registro do Partido Liberal (PL). Nilo, que já anunciou sua saída do PDT, liderava na Bahia a articulação para criar o partido, já que ele seria o presidente estadual da legenda. No âmbito nacional, a proposta é capitaneada pelo ministro das Cidades, Gilberto Kassab.

Mesmo assim, o deputado estadual alega que está tranquilo, já que um novo pedido de registro será feito na segunda, 10. De acordo com ele, serão apresentadas 480 mil assinaturas de apoio para criação do partido, ponto que foi crucial na negativa da Justiça Eleitoral.

O PL queria juntar as certidões de apoio exigidas durante a tramitação do registro, como aconteceu com a Rede Sustentabilidade, de Marina Silva. Mas o pedido não foi aceito, já que o TSE considerou o número de assinaturas entregues baixo.

De acordo com relatório do Ministério Público Eleitoral, o PL apresentou 67,9 mil assinaturas consolidadas e 99,7 mil certificadas pelos cartórios, com um total de 167,6 mil.

Apesar de Nilo minimizar, a rejeição do TSE terá impacto no futuro do partido, já que, mesmo que o novo pedido seja aceito, o PL será criado com a nova lei em vigor. Com isso, a legenda ficaria impedida de fundir com outros partidos no prazo de cinco anos.

A expectativa do PL era se unir ao PSD, de Kassab, criando um partido da base governista com forças para ameaçar o PMDB. Essa hipótese, inclusive, foi um dos fatores que gerou o confronto entre o Planalto e o PMDB.

