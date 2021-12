Nilo diz que vai ter que cortar "no osso"

Após sofrer o baque da notícia de que o governador Rui Costa (PT) não irá repassar os R$ 17 milhões que precisa para fechar as contas da Assembleia Legislativa no verde, conforme noticiado na manhã desta segunda-feira, 20, o presidente da Casa, Marcelo Nilo, tentou minimizar o fato e disse que "se o governador não pode mandar (o dinheiro) eu compreenderei". E emendou: "Já estou cortando na carne, terei que cortar no osso agora. Seremos solidários com a crise", disse para A TARDE.

Nilo, que protagonizou um bate-boca com o apresentador da rádio Metrópole, Bocão, na manhã desta segunda, justamente quando conversavam sobre o rombo de R$ 17 milhões, contou que falou com o governador Rui Costa por telefone, logo após saber, por meio da imprensa, que não receberia a verba extra. O governador o teria aconselhado a não brigar com Bocão.

Perguntado onde promoveria os cortes para sanear as contas até o final do exercício, Nilo ficou um instante em silêncio e disse que iria pensar. "Eu tenho certeza que os deputados vão ficar sensibilizados com o apelo do governador", completou.

Além do salário de R$ 25.322,25, deputado tem direito à verba de gabinete, dinheiro usado para a contratação de assessores parlamentares, de R$ 92 mil - reajustada em 18% no início deste ano. Há ainda a verba indenizatória, para o exercício do mandato, de mais de R$ 60 mil.

Entenda o caso

Nesta segunda, 19, o deputado Marcelo Nilo (PDT) afirmou que aguardava o repasse acordado com o governador Rui Costa, ainda no final de 2014, quando orçamento de 2015 foi aprovado. Isso porque, segundo Nilo, o valor aprovado, de R$ 453 milhões, seria insuficiente. Rui teria garantido o repasse. Agora, em meio à crise, o governador afirmou que os cofres públicos não têm condições de bancar a suplementação.

Nilo afirmou ainda que reduziu as despesas, com cortes em diversos setores como a publicação de livros e publicidade, limitando telefonemas, suspendendo contratações e efetuando outros cortes.

O deputado chegou a afirmar que barrou o aumento do número de comissões, o que levou a uma economia de R$ 14 milhões. "É o único ano que não pedi suplementação, por causa da crise", disse.

Planserv

Os deputados seguem nesta tarde na tentativa de aprovarem o projeto do Planserv, que altera algumas regras do plano de saúde do servidor do estado.

Nas galerias do Plenário, representantes dos PMs e outros servidores se manifestaram contra o projeto. Ao defender o projeto do governo, o deputado petista Rosemberg Pinto foi vaiado. Ao que Nilo reagiu: "É preciso ter educação. educação é de berço. Vocês estão sendo bem recebidos, então, faço esse apelo para que respeitem as regras da Casa".

O Sargento Roque Santos, presidente da Associação de Praças da Polícia Militar da Bahia (APPM), quer que o projeto seja mais discutido. "O projeto quase não favorece em nada o servidor, precisa ser melhor discutido. O governo parcela o nosso aumento e eleva o valor do plano, não dá", disse.

