Nilo diz que Eures está legislando em causa própria ao defender que eleição seja adiada

Coordenador da bancada baiana no Congresso, o deputado federal Marcelo Nilo (PSB) é enfático ao criticar a proposta da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) de adiar as eleições municipais, devido a uma possível segunda onde de infecções pelo novo coronavírus. Em entrevista ao A TARDE neste sábado, 20, o parlamentar atacou a entidade, dizendo que a sugestão vem com a intenção de "prorrogar os mandatos dos seus prefeitos".

"A Confederação Nacional está querendo prorrogar os mandatos dos seus prefeitos. Eles não estão preocupados com o risco de nada. O que eles querem são mais dois anos de mandato. Eu tenho um irmão prefeito e seria muito cômodo, pra mim, votar pela prorrogação, mas isso não existe. Não é democracia prorrogar mandato. Aí vira autoritarismo", criticou Nilo.

O deputado federal aproveitou para disparar contra o prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro (PP), que é presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), e faz coro com a campanha da CNM. "Isso é Eures Ribeiro querendo trabalhar para prorrogar o mandato dele. Que ele vá ganhar o mandato na eleição", disparou Nilo. "Eures está legislando em causa própria. Se quiser mais dois anos de mandato, que vá para o voto. Ele deveria se dar por suspeito em defender a prorrogação do mandato. Ele não está preocupado com pandemia", acrescentou.

Marcelo Nilo disse ainda que não tinha a informação de que a Proposta de Emenda Constitucional (PEC), que pode alterar a data das eleições municipais, previstas para o dia 4 de outubro, poderá ser votada na próxima terça-feira (23). Na última sexta, 19, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) anunciou que a sessão ocorrerá, de forma remota, para votar a matéria nos dois turnos. "Já vai votar na terça? Os líderes me disseram que seria no fim de julho", afirmou Nilo.

Segundo disse Alcolumbre à Agência Senado, o primeiro turno está quase conciliado e poderá ocorrer em 15 de novembro. Dessa forma, também seriam alongados os prazos de desincompatibilização, convenções e propaganda.

