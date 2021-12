Nilo decide sobre criação da CPI do Futebol nesta terça

As declarações do deputado Marcelo Guimarães Filho (PMDB) colocaram mais lenha na fogueira que envolve a decisão sobre a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Futebol da Bahia, no âmbito da Assembleia Legislativa.

Nesta terça-feira, 21, às 17h, o presidente da Casa, Marcelo Nilo (PDT), anuncia se acata ou não a instalação da CPI do Futebol, proposta pelo deputado Uziel Bueno (PTN).

Na sessão desta segunda, 20, a deputada Kelly Magalhães (PCdoB) disse que Marcelinho é "machista" e "arrogante", por ter feito comentários acerca de "andanças" da primeira-dama do Estado, Fátima Mendonça.

A deputada Luiza Maia (PT) e o oposicionista Carlos Gaban (DEM) fizeram coro com a comunista.

Transparência - Vinte e quatro deputados assinaram o requerimento para a instalação da CPI, a grande maioria opositores. Nenhum deputado do PT assinou o documento. Embora não tenha como foco principal o clube Bahia, a torcida do time anunciou, pela internet, mobilização na Assembleia desta terça.

"Tenho que ter muita tranquilidade e responsabilidade. Estou aguardando parecer da Procuradoria Jurídica da Casa, vou conversar com os deputados e tomar a decisão", afirma Nilo. Ontem, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA) anunciou que considera constitucional a criação da CPI e recomendou a sua instalação.

O líder governista Zé Neto (PT) diz que não é contra, mas afirma que não está convencido de que exista um objeto delimitado para instalação da CPI. "Se houver um foco objetivo, que traga algo para ajudar o futebol da Bahia, vamos em frente", defende o líder.

O deputado Uziel Bueno avalia que Zé Neto está "precavido" porque é líder do governo. "A CPI é para dar transparência ao futebol baiano. Se os clubes agiram de má-fé com o governo, que respondam. Isso é bom para todos, para a transparência".

