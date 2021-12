Nilo critica Bolsonaro e afirma que PSB pode caminhar com Lula para eleições de 2022

Após a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de anular todas as condenações judiciais contra Lula no âmbito da Operação Lava Jato, tornando-o elegível caso não sofra novas condenações em 2ª instância, o cenário para as eleições presidenciais de 2022 foi modificado.

Deputado federal pelo PSB, que está dividido internamente entre oposição e base de Bolsonaro, o baiano Marcelo Nilo afirmou, em entrevista ao programa Isso é Bahia,da rádio A TARDE FM, que ainda é cedo para falar de pesquisas. Nilo descreditou informações divulgadas pelo Instituto Paraná, que coloca Bolsonaro na frente de todos possíveis candidatos, e fez duras críticas ao presidente pela condução da saúde pública durante a pandemia do coronavírus.

"Vivemos um momento muito difícil na pandemia com um presidente da República que por incrível que pareça, defende não usar máscaras, leva a pandemia na brincadeira, enquanto perdemos mais de 260 mil brasileiros. Temos um presidente da República genocida e que não tem amor à vida do brasileiro. Eu não acredito nessa pesquisa pois é a mesma que disse que Aécio Neves teria ganhado as eleições em 2014. Eu acredito mais naquela que está substituindo o Ibope e que diz que 56% dos Brasileiros podem votar em Lula enquanto Bolsonaro tem uma imensa rejeição. A Paraná é aquela que sempre erra inclusive na Bahia, então prefiro acreditar em outros dados", avaliou.

Membro ativo do Congresso Nacional, Nilo afirmou que não vê expectativas e possibilidades recentes para se instituir um impeachment do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido), já que o Centrão, grupo mais influente da casa, fechou questão com o governo federal neste momento. Apesar da aliança, Nilo vê alega que é de característica do grupo a migração para bases que estejam no poder e que caso uma chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula (PT), ganhe as eleições de 2022, não haverá conflito com o grupo.

"Essa decisão não irá modificar em um sentido de impeachment pois o Centrão sempre é a base do governo. Quem quer que seja presidente da República eles estão apoiando. Apoiaram Lula, apoiaram Dilma, apoiaram Temer e agora apoiam Bolsonaro. Vão ficar até o fim, quando chegar em meados do próximo ano eles escolhem seu candidato e assim vai. O Centrão não tem força para eleição majoritária. Eles tem força para o parlamento e estão enraizados no Congresso Federal. O Heleno, general do Bolsonaro, costumava dizer "se pegar o Centrão, não fica um meu irmão" e hoje é o grupo que comanda o Planalto. Indica ministros, presidentes de estatais e não vai sair desse barco nesse momento", ponderou o deputado, que falou ainda sobre a situação do seu partido, PSB, que se fragmentou na base de apoio e oposição ao Planalto.

"Infelizmente o PSB é um partido dividido. Dezessete dos nossos 30 deputados federais são contra Bolsonaro enquanto 13 são a favor e a grande maioria desses já está com processo de expulsão. Nosso partido é de centro-esquerda. Eu nunca fui de esquerda e sim um aliado das esquerdas. Tenho minhas divergências com o PT, mas sou aliado do PT. Então o PSB fará aquilo que é melhor para todas as federações. Cada partido no seu estado fará suas alianças que melhor convierem para o próprio PSB. Aqui na Bahia somos aliados do PT e do governador Rui Costa e com Lula candidato, se o PSB não tiver próprio, o que provavelmente não terá, acredito que o partido será liderado em todos os estados", disse.

Confira entrevista completa:

Fernando Valverde Nilo critica Bolsonaro e afirma que PSB pode caminhar com Lula para eleições de 2022

adblock ativo