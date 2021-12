Nilo aumenta verba de deputados e diz que ajuda servidores

Poucas horas antes de a Assembleia Legislativa da Bahia aprovar nesta terça-feira, 31, o aumento da verba de gabinete dos deputados estaduais, o presidente da Casa, deputado Marcelo Nilo (PDT), afirmou que o reajuste era "para os servidores" e disse que a imprensa cometia uma "injustiça" ao criticar a medida, em um ano no qual o governo já sinaliza que pode não haver reajuste para os servidores.

A verba de gabinete dos deputados é usada para pagar funcionários comissionados. Segundo Nilo, o valor é dividido por no mínimo dez e no máximo 30 funcionários, por parlamentar.

"Imaginei que seria enaltecido, porque estou dando aumento para os servidores, que não têm reajuste há quatro anos", afirmou o presidente da AL-BA. O aumento, de 18%, fará a verba de gabinete saltar de R$ 78 mil para R$ 92 mil, o que causará um acréscimo anual de R$ 11 milhões.

Frequentemente, escândalos relacionados com a verba de gabinete surgem em vários parlamentos. A própria AL-BA já foi cenário de um caso desses. Em 2012, a Operação Detalhes, da Polícia Federal, apontou oito funcionários fantasmas no gabinete do deputado Roberto Carlos (PDT), que repassavam os salários parcial ou integralmente para contas bancárias indicadas pelo parlamentar.

Até agosto

Na última sexta-feira, ao informar que colocaria o reajuste em votação, Nilo disse que "apertaria o cinto" da Assembleia para conseguir pagar o reajuste - já que o governador Rui Costa negou qualquer suplementação ao Legislativo.

Nesta terça, o pedetista já anunciou que só tem recursos para bancar o aumento da verba até agosto. São R$ 6 milhões que a Assembleia deixará de gastar anualmente com a concessão de bolsas de estudo, após o Ministério Público classificar o programa como inconstitucional.

"Fiz um acordo de cavalheiros com os deputados. Se não tiver dinheiro, eles vão ter que se virar para dividir os R$ 78 mil a partir de agosto", afirmou Nilo.

Para manter o valor reajustado, a tendência é que os deputados pressionem o governador para tentar uma suplementação no segundo semestre.

Dissidência

O aumento da verba de gabinete foi aprovado por 54 votos favoráveis e um contrário, da deputada petista Luiza Maia, que já havia se manifestado contra o reajuste.

Sua posição fez o presidente da AL-BA acusá-la de querer "jogar para a plateia". "A estrutura que temos já nos permite trabalhar. Os assessores ganham bem. Esse aumento fica parecendo uma provocação com o povo", declarou a deputada.

Logo em seguida, a petista foi repreendida em plenário pelo deputado Rosemberg Pinto, líder da bancada do PT na Casa.

"Vossa Excelência teria toral liberdade de se posicionar, se a bancada não tivesse debatido o tema. A senhora deveria no mínimo respeitar a posição da sua bancada", discursou Rosemberg.

