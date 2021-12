Neto tenta segurar reajustes de salários na Câmara Municipal

Em meio às extensas negociações para fechar seu secretariado, que deve ser anunciado entre quinta e sexta-feira, o prefeito ACM Neto (DEM), diplomado nesta quinta-feira, 15, pela Justiça Eleitoral, está tendo de apagar um incêndio iniciado na Câmara Municipal que envolve pressão de categorias específicas do Executivo para reajuste salarial. Neto está propondo ao Legislativo que apresente um dispositivo constitucional que garanta um reajuste salarial no futuro, mas não agora. Nas palavras dele, quando a economia der sinais de recuperação.

Neto fez apelo aos vereadores para que não votem qualquer tipo de reajuste com impacto em 2017 ao prefeito, vice-prefeito, secretários e cargos de confiança. Na prática, isso significa, que além desses cargos citados, não receberão reajuste cerca de 200 fazendários e procuradores do município que recebem o teto salarial e estão pressionado o Executivo. A TARDE apurou que o prefeito está propondo à Câmara que o reajuste esteja vinculado ao exercício de 2018.

Eu apelo à Câmara que não trate de reajuste para 2017. Eu me coloquei à disposição do presidente da Câmara para colaborar com a solução na semana que entra Eu apelo à Câmara que não trate de reajuste para 2017. Eu me coloquei à disposição do presidente da Câmara para colaborar com a solução na semana que entra

"O que eu disse ao presidente Paulo Câmara é que eu estou à disposição para dialogar, uma solução, quem sabe, é a Câmara construir uma solução legislativa, pensando para o futuro. Ou seja, dizendo que se a economia for retomada, se a arrecadação voltar a crescer, esse assunto pode ser reaberto (...). Eu apelo à Câmara que não trate de reajuste para 2017. Eu me coloquei à disposição do presidente da Câmara para colaborar com a solução na semana que entra", disse o prefeito.

Secretariado

Perguntado pela reportagem, o presidente do Legislativo, Paulo Câmara (PSDB) respondeu, contrariado, que é contra o reajuste (do Executivo e Legislativo) e que pare ele é assunto encerrado. No caso do reajuste do salário dos vereadores, o prefeito não deve arbitrar. Os vereadores hoje recebem R$ 15 mil e poderão passar a receber R$ 18 mil caso votem o reajuste. Haverá reunião segunda-feira para discutir o assunto.

O prefeito afirmou que o novo secretariado está "90% fechado" e que deve anunciar os nomes entre quinta e sexta-feira da semana que vem. As negociações com partidos de sua base de apoio como PSDB, PRB, PV e SD terão continuidade hoje e a ideia, é que até terça toda a equipe já esteja fechada para anúncio antes do Natal. No dia 28, antes da posse, o prefeito pretende fazer a primeira reunião com secretários.

“Amanhã (hoje) conversarei com alguns partidos e acredito que até segunda ou terça da semana que vem nós estaremos com a equipe fechada. E ficarão faltando apenas detalhes. Mas entre quinta e sexta vamos poder anunciar. Eu diria que hoje 90% já está fechado”.

Apesar de Neto não revelar nomes, nos bastidores se diz que, entre os secretários que devem deixar o governo de Neto estão Bernardo Araújo (Desenvolvimento) e Rosemma Maluf (Ordem Pública). O primeiro pelo fato de a Sedes ter sido extinta, sendo substituída pela pasta de Desenvolvimento e Urbanismo, que deve ser comandada por Guilherme Bellintani, que retorna à gestão do democrata.

[aspasolho id=298

Já Rosemma Maluf pode ser substituída pelo vereador Paulo Câmara (PSDB), atual presidente do legislativo municipal. No entanto, se diz que Câmara pode assumir o Sebrae na Bahia.

Para a pastggz da educação, o nome dado como certo é de Paloma Modesto, indicada pelo PSDB. Quem também pode pintar na nova equipe é a deputada federal Tia Eron (PRB).

Neto garantiu que adotará o perfil técnico na escolha da equipe. “Porém, isso não impede a participação de vereadores, ou mesmo deputados, que tenham condições e qualificação para desempenhar função específica”, ponderou.

adblock ativo