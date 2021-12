Neto se reúne com equipe política e aumenta rumores de candidatura ao governo do estado em 2022

Uma postagem em uma rede social reforçou os rumores de que o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), se lançará na disputa pelo governo do estado em 2022. O democrata publicou uma foto com o que seria o núcleo duro de sua equipe política.

"Novos desafios, novos começos e a vontade de sempre: trabalhar", escreveu Neto.

Embora não tenha admitido que esteja na disputa em 2022, Neto afirmou, durante a cerimônia de posse do agora prefeito Bruno Reis (DEM), na última sexta, 1, que viajaria pelo interior do estado para “colaborar com a organização do partido (DEM) em todo o Brasil" e para o "projeto para 2022".

"A partir de agora meu foco é colaborar com a organização do partido (DEM) em todo o Brasil, o projeto para 2022, e, é claro, a minha dedicação à Bahia, todo meu envolvimento com questões do estado, interior, e vamos aguardar 2022 chegar, sem atropelar nada.”, destacou, e fez ressalvas: “[...] Não é hora de começar uma nova campanha política".

Na foto, estão o ex-chefe de gabinete de Neto, Kaio Moraes, o ex-governador Paulo Souto (DEM), o ex-deputado Luciano Ribeiro (DEM), além do jornalista Luiz Francisco e ex-diretora da equipe digital da prefeitura, Arysa Souza.

De acordo com matéria do jornal Tribuna da Bahia, os encontros, inicialmente, vão acontecer no edifício CEO, na AV. Tancredo Neves. Há, segundo o site Bnews, agendas marcadas em diversas cidades do interior do estado.

adblock ativo