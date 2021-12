Neto revela que rejeitou convite de Bolsonaro para assumir cargo no Governo: "Não quis"

O presidente nacional do Democratas, ACM Neto, declarou, que recebeu convite do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para assumir um cargo no Governo Federal. O democrata, no entanto, afirmou ter rejeitado a proposta.

“Eu, de fato, não esperava que João Roma tivesse tomado a posição que tomou, de ter aceitado ser ministro naquele momento. Eu não concordava com aquilo. Eu fui sondado no final do ano passado para assumir um cargo do Governo Bolsonaro e eu não quis”, disse em entrevista à rádio Caraíbas FM nesta quinta-feira, 2.

“Me ofereceram indicar ministro e indicar outros cargos, eu não tenho ninguém indicado no governo, porque eu sabia que, no momento que eu indicasse alguém para o Governo Bolsonaro, eu iria lhe validar daquilo com que eu não queria fazer, e depois iria perder a minha independência”, acrescentou.

adblock ativo