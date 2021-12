Neto recebe R$19, 5 mi em doações ocultas, diz TSE

Dados publicados esta semana no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), replicados pelo site Congresso em Foco, atestam que o prefeito eleito de Salvador, ACM Neto (DEM), recebeu cerca de R$19,5 milhões em doações ocultas (aquelas que são emitidas por comitês financeiros ou diretórios partidários), 89% de um total de R$ 21, 9 milhões arrecadados durante as Eleições 2012.

As doações são chamadas de ocultas, porque mesmo que os diretórios partidários e comitês financeiros sejam obrigados a informar os valores arrecadados, algumas empresas ou pessoas doadoras preferem preservar os seus nomes.

Em volume de receitas ocultas, entre os candidatos que foram eleitos no segundo turno dos pleitos municipais, o democrata só fica atrás de Fernando Hadad (PT), em São Paulo. Conforme números divulgados pelo TSE, dos R$ 42 milhões arrecadados pelo petista, R$ 38 milhões vieram de comitês financeiros e dos diretórios estadual e nacional do PT.

O terceiro maior volume de doações ocultas foi destinado ao prefeito eleito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PSB), com R$ 12,6 milhões.

Números gerais do TSE, envolvendo o primeiro e segundo turnos das eleições, revelam que dos R$ 212,5 milhões em doações - informados pelos 26 eleitos à Justiça Eleitoral - apenas R$ 53,6 milhões tiveram a origem plenamente revelada.

Uma justificativa para o número de repasses ocultos está no interesse de alguns doadores em contribuir via partido, ao invés de diretamente ao candidato, para evitar o assédio de outros postulantes. Procurada pela reportagem, por meio de telefonemas na tarde deste domingo, 2, a assessoria do candidato não foi encontrada para comentar os números divulgados pelo TSE.

*Com informações do site Congresso em Foco

