Neto quer reforma com mais Redas e menos terceirizados

Para enfrentar um cenário de queda na arrecadação de tributos e transferências federais e estaduais, que só em setembro representou R$ 48 milhões (-10,9% em relação a igual período de 2015), o prefeito reeleito ACM Neto (DEM) informou, na quinta-feira, 13, que enviará, na segunda quinzena de novembro, projeto à Câmara Municipal propondo uma reforma administrativa que passará a valer a partir de 1º de janeiro de 2017.

O projeto ainda está sendo elaborado e prevê, segundo o prefeito, o corte de terceirizados e sua provável substituição por contratados pelo Reda (Regime Especial de Direito Administrativo) ou pessoal de cargos comissionados (já do quadro).

A reforma visa reduzir o custeio da máquina municipal e garantir que o orçamento, que este ano deve fechar em R$ 5,4 bilhões (abaixo dos R$ 6,6 bi previstos), cubra todos os compromissos assumidos.

“Nós estamos preocupados com o fechamento das contas da prefeitura. Mas o que a gente pretende encaminhar à Câmara não é somente uma mudança de nomenclaturas de secretarias ou se vamos ter uma ou duas a mais, ou uma ou duas a menos. A nossa preocupação é se a gente vai ter meios de economizar com despesas de custeio de pessoal”, explicou o ACM Neto.

Apesar da crise, o prefeito descarta “qualquer hipótese” de aumento de tributos. “O caminho não é esse”, assegurou Neto, que prefere economizar com despesas de custeio de pessoal, sobretudo com os terceirizados.

A prefeitura de Salvador tem 11 mil terceirizados e cerca de 2 mil empregados Reda. “Nós estamos fazendo a conta para que, sem prejudicar o funcionamento da administração, verificar qual o melhor instrumento de contratação. Talvez seja ampliar o quadro de Redas e cargos de confiança, diminuindo, cortando e substituindo terceirizados que hoje representam uma despesa muito grande para a prefeitura".

A secretária municipal de Gestão, Sônia Magnólia Lemos de Carvalho, informou que a folha de pessoal da prefeitura consumiu, de janeiro a agosto, cerca de R$ 2,2 bilhões do orçamento.

Ela não soube informar qual o peso dos terceirizados neste montante, mas assinalou que os gastos com pessoal do Executivo representam 42,21% da Receita Corrente Líquida (RCL) – portanto bem abaixo do limite prudencial, de 51,30% da RCL.

“Temos esta margem, esta folga, que nos permitirá decidir, analisando cada função e salário, onde cortar terceirizados para substituir por Reda ou comissionados”, disse Sônia Magnólia.

Investimentos

O prefeito informou que o “desenho” do ajuste está sendo feito junto com as secretarias de Gestão, Fazenda e Casa Civil, para assegurar que os avanços obtidos nos últimos três anos nos investimentos da educação, que saltaram de 22,5% para 28%, e na saúde, de 15% para 20%, não fiquem prejudicados.

“São custos permanentes. Isso nos obriga a ter que promover economia em outras áreas”, assinalou o gestor.

Outro ponto abordado por ACM Neto para justificar a “racionalização” dos gastos, pagar as contas e garantir serviços e obras, é a queda verificada, nos últimos 15 meses, no montante da arrecadação tributária e das transferências constitucionais.

Segundo o secretário da Fazenda, Paulo Souto, a queda real (considerando a inflação) com impostos (IPTU, ISS, ITIV e taxas) no acumulado de janeiro a setembro deste ano foi de 2%, ou R$ 50 milhões que o município deixou de arrecadar.

Já as transferências federais e estaduais tiveram no acumulado do ano uma queda de 7,4%, o equivalente a R$ 160 milhões.

Souto explicou que algumas das medidas propostas pelo prefeito vão assegurar o pagamento da folha, do 13º salário, de serviços e fornecedores até o final deste ano. Mas influenciar, também, o orçamento municipal de 2017. A proposta já está em discussão na Câmara Municipal, com receita estimada de R$ 6,7 bilhões – 1,3% maior que a receita estimada para este ano.

