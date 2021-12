Neto pretende fazer balanço e listar obras durante posse

O prefeito ACM Neto (DEM) e o vice-prefeito Bruno Reis (PMDB) serão empossados neste domingo, 1º, em solenidade no Plenário Cosme de Farias, na Câmara Municipal de Salvador, às 15h, assim como os 43 vereadores da capital baiana eleitos no pleito de outubro passado.

ACM Neto assume pregando discurso de austeridade. Ele anunciou, em entrevista ao jornal Valor Econômico, que planeja editar um decreto para contingenciar entre 8% e 10% do orçamento. O corte deve chegar a R$ 6,5 bilhões. Além disso, na reforma administrativa feita para a segunda gestão, ele afirmou que pretende economizar R$ 105 milhões anuais.

Eleito com 74% dos votos válidos, Neto, fará o discurso no plenário do legislativo municipal e, em seguida, segue para o Palácio Thomé de Souza para dar posse ao novo secretariado, composto por 17 nomes, sendo que nove deles vão assumir pela primeira vez uma secretaria na gestão do prefeito.

Segundo a assessoria do prefeito, nos primeiros quatro anos de administração, ACM Neto e sua equipe cumpriram 77% das metas estabelecidas no planejamento estratégico da prefeitura.

No discurso que fará após ser empossado, o prefeito fará um balanço das ações realizadas durante o primeiro mandato e vai abordar as obras que irá tocar na segunda gestão, como a construção do BRT e do Hospital Municipal, em Boca da Mata, já em obras.

O BRT, que vai ligar a Estação da Lapa à região do Shopping da Bahia, deve ter a licitação publicada ainda neste mês, informou a prefeitura. ACM Neto pretende falar também sobre investimentos feitos na área da educação, saúde, mobilidade, ordenamento, requalificação da orla e dos equipamentos públicos de Salvador durante a primeira gestão, iniciada em 2013.

Neto vai iniciar o segundo mandato sem, no entanto, ter definido os ocupantes do segundo escalão do seu governo. A definição deve ocorrer ao longo desta semana. O único nome definido é o de Isaac Edington, que vai permanecer no comando da Empresa Salvador Turismo (Saltur).

Outros quadros estão sendo sondados, como o vereador Alberto Braga (PSC), que pode assumir a Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (Cogel), segundo fontes próximas ao prefeito. Além dele, a suplente Kátia Alves (SD), que já foi presidente da Limpurb e não conseguiu renovar sua vaga na Câmara, pode retornar à gestão para comandar a Guarda Municipal.

Sucessão 2018

Apesar de evitar falar sobre o assunto, o prefeito assume seu segundo mandato na prefeitura de Salvador sem a certeza de que irá terminá-lo. Isso porque, ao que tudo indica, ele deve ser candidato ao governo do estado em 2018. As eleições municipais deste ano deram ainda mais força ao prefeito para a disputa, com o DEM vencendo em quatro das cinco maiores cidades da Bahia, além da vitória de aliados, como em Vitória da Conquista, com Herzem Gusmão (PMDB).

O governador Rui Costa, no entanto, segue com maior número de prefeituras comandadas por aliados (194, contra 176 de Neto). Na Câmara Municipal, o prefeito conta com um “exército” de 31 dos 43 vereadores – cerca de 70% do total. Além disso, o vereador Leo Prates, correligionário de Neto e um dos seus maiores aliados na Câmara, deve ser eleito presidente do legislativo municipal em pleito que ocorre nesta segunda-feira, 2, às 9h.

No primeiro escalão, um dos destaques é o retorno de Guilherme Bellintani, que agora comandará a “supersecretaria” de Desenvolvimento e Urbanismo. Antes, Bellintani foi secretário da Educação e da extinta pasta de Desenvolvimento, Turismo e Cultura. Uma das metas dele será implantar um amplo programa antiburocracia para agilizar obras e identificar os maiores contribuintes do ISS (Imposto sobre Serviços).

Outra prioridade dessa segunda gestão, segundo o próprio Neto já havia afirmado em entrevistas, será a geração de emprego, em especial nas áreas mais populosas da cidade.

