Neto posa para selfies e diz que município está forte

Antes do hasteamento das bandeiras, ritual para o início do desfile do 2 de Julho realizado ontem, o prefeito de Salvador ACM Neto avisou que 2015 "não é ano de eleição e sim de desfile cívico", contrapondo a 2016, quando ocorrerão as próximas eleições municipais. No entanto, não foi o que pareceu durante todo o trajeto, da Lapinha ao Terreiro de Jesus, onde o clima foi semelhante ao que acontece em anos de eleições e políticos testam a popularidade no corpo a corpo com o povo. No trajeto que fez em três horas e meia, Neto tirou fotos com crianças, cadeirantes e idosos, atendeu a chamados das pessoas, subiu em calçadas para abraçar aquelas que lhe acenavam, posou para selfies, entrou em casas e igreja. "Não (não é clima de campanha)".

O corpo a corpo está maravilhoso. Mas agora, eu não penso em eleição. Para mim, e minha vida sempre foi assim, eleição é consequência de trabalho. Então, o que eu vou é trabalhar. No 2 de Julho do ano que vem a gente vai poder falar de eleição", afirmou o prefeito. Ao ver a reação das pessoas que o cumprimentavam, aplaudiam e gritavam seu nome, Neto disse que o executivo municipal está "mais forte" após as chuvas que castigaram a cidade e provocaram 22 mortes em Salvador. Neto ressaltou que "a capacidade de reação do município" fortaleceu a prefeitura.



Capacidade de reação

"Acho que hoje a prefeitura está mais forte do que antes das chuvas, por incrível que pareça, porque as pessoas viram que, diante de uma situação muito grave, de um fato completamente inesperado pela intensidade das águas que caíram em Salvador, nós tivemos capacidade plena de reação, de chegar junto e dar assistência individual a cada família", afirmou.

Neto disse que não teve receio de reação popular e manifestações contrárias a ele, após os problemas ocasionados pelas chuvas. Ele foi vaiado duas vezes: uma quando ele e Rui Costa deram início ao desfile e uma segunda vez, próxima à Cruz do Pascoal.

"Estou andando na cidade todo dia. Talvez alguns políticos fiquem em gabinetes e só saiam nas datas festivas. Eu não", disse o prefeito.

