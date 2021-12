Neto nega ter indicado Paulo Azi para Bolsonaro: “Articulação da bancada”

O presidente nacional do DEM e prefeito de Salvador, ACM Neto, negou ter indicado o nome do deputado federal do seu partido, Paulo Azi, para a vice-liderança do governo Bolsonaro na Câmara dos deputados. De acordo com Neto, em coletiva durante entrega de obra na Fazenda Grande do Retiro", a negociação foi articulada pela bancada e não teve seu envolvimento.

“Não opinei sobre o assunto, mas acho que o deputado Paulo Azi é um parlamentar dos maios qualificados, experientes. Acho bom que ele ajude o Brasil, mas essa foi uma articulação do DEM na Câmara Federal, não passou diretamente por mim”, afirmou.

Azi é mais um demista a entrar para o círculo próximo do governo, contrariando o discurso de Neto de não integrar a base do presidente. Além do deputado, o partido tem os ministros Tereza Cristina, da Agricultura, e Onyx Lorenzoni, da cidadania.

