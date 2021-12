Neto não tem encontro agendado com Temer em Inema

O prefeito ACM Neto (DEM) disse na noite desta quinta-feira, 24, que, até segunda ordem, não terá encontro com o presidente da República, Michel Temer (PMDB), que chega a Salvador na tarde desta sexta, 24, e deve permanecer até a Quarta-Feira de Cinzas, dia 1º de março, na descansando na praia de Inema, no subúrbio ferroviário.

Sem poder afastar-se dos compromissos impostos pelo Carnaval, o prefeito também não irá à Base Aérea receber o presidente, mas assegurou que devem falar-se por telefone.

“Não não vou me encontrar com ele. O presidente não vem para o Carnaval, ele vai descansar. E eu não tenho condições de me ausentar daqui do centro da cidade. Eu tenho com o presidente um diálogo permanente sempre. Então, falei com ele essa semana e na semana passada quando ele encaminhou projeto do Prodetur ao Senado, ele me ligou. Não tenho nenhum tema para tratar durante a festa. E ele sabe que se quiser qualquer coisa, pode me ligar”, afirmou Neto.

O prefeito emendou, ainda, que acredita que o presidente Temer não tem muito jeito de gostar de Carnaval e que por questão de segurança evitaria a festa.

