Neto minimiza situação judicial de auxiliar

O prefeito eleito de Salvador ACM Neto (DEM) disse, nesta terça-feira, 18, pouco antes de ser diplomado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), junto com a vice eleita Célia Sacramento (PV) e os 43 vereadores que assumirão a próxima legislatura, que não há motivo de preocupação no fato de dois dos seus secretários estarem sendo investigados pela Justiça, e reafirmou que, assim que tomar posse, baixará um decreto semelhante à Lei da "Ficha Limpa" para garantir a lisura na administração.

Neto informou que procurou explicações de todos os secretários antes de convidá-los a assumir os cargos, que fez escolhas "criteriosas", e que tem "absoluta confiança" na equipe que foi montada, "principalmente do ponto de vista moral e ético" de cada escolhido.

Simbolismos - Estão sendo investigados o futuro secretário de Ação Social e Combate à Pobreza, deputado federal Maurício Trindade (PR), que responde a processo no Supremo por tráfico de influência em uma licitação quando era vereador de Salvador, em 1997; e o presidente do PTN na Bahia, João Carlos Bacelar, que permanecerá na Secretaria na Educação, alvo de ação do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado (TCE) por conta de um contrato de R$ 64 milhões com a ONG Pierre Bourdieu.

Mesmo dizendo confiar nos seus 12 auxiliares diretos, o futuro prefeito mandou um claro recado: "Não serei condescendente com qualquer tipo de equívoco. Não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Se algo de errado acontecer, a qualquer hora na prefeitura, agiremos com energia, com rapidez", frisou. ACM Neto também anunciou que pretende rever o conjunto de projetos aprovados na última semana pela Câmara Municipal, a exemplo da Lei de Ordenamento do Uso do Solo (Louos) e do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PPDU), os quais pretende reabrir a discussão.

Comandada pela presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargadora Sara Brito, a cerimônia de diplomação dos candidatos vitoriosos nas eleições de outubro foi marcada por simbolismos. Coube a Sara Brito entregar o diploma de prefeito ao neto do ex-líder carlista. Sara foi vítima de perseguição política por ser casada com o jurista Pedro Milton de Brito, que tinha posições contrárias às do ex-senador Antonio Carlos Magalhães.

Num discurso dirigido aos eleitos, a presidente do TRE pediu uma reflexão sobre o aumento no índice de abstenções, votos nulos e brancos nas eleições deste ano, e sobre as "grandes e graves responsabilidades" que terão pela frente. Sara Brito dirigiu a palavra final a ACM Neto. Referindo-se a ele como "jovem prefeito de apenas 33 anos", falou do desafio que terá de enfrentar para administrar, nos próximos quatro anos, uma capital com quase três milhões de habitantes. "Aceito que foi o desafio, somente um imperativo agora se lhe impõe: o imperativo da coragem para superar obstáculos e adversidades", pontuou a magistrada.

Outro ponto alto da cerimônia, foi a diplomação de dois "notáveis" vereadores: o ex-governador da Bahia e ex-ministro Waldir Pires (PT), 86 anos, e o atual vice-prefeito de Salvador , o jurista Edvaldo Brito (PTB), 75 anos, ambos reverenciados pelos integrantes da mesa. Adversário histórico do velho ACM, Waldir Pires também recebeu os cumprimentos de ACM Neto, que disse desejar ter com o petista uma boa relação política nos próximos quatro anos.

