Neto lamenta cassação de Targino: "AL-BA perde deputado combativo"

O prefeito ACM Neto lamentou a cassação do mandato do deputado estadual Targino Machado (DEM) em decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última terça-feira, 6. Presidente nacional do partido do parlamentar, Neto afirmou que Assembléia Legislativa perde "um deputado combativo" mas ponderou que não discute o mérito da decisão do tribunal.

"Lamento a decisão do TSE, porém não há o que discutir. Decisão judicial eu não discuto. Tem que se recorrer nos autos e se discutir no processo. Acho que a AL-BA perde um bom valor, um deputado combativo, que sempre teve coragem de falar as verdades e sempre fez oposição de maneira franca e direta", elogiou Neto, que afirmou não ter tratado com o deputado sobre o assunto.

"Não tratei com ele esses dias. Acompanhei esse processo enquanto tramitava aqui. Depois que foi para Brasília eu não tive um acompanhamento mais próximo"

Targino é acusado de de abuso de poder ao realizar atendimentos médicos em Feira de Santana. Ele chegou a ser absolvido no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRT-BA), mas o Ministério Público Eleitoral, por meio da Procuradoria Regional Eleitoral na Bahia (PRE-BA), recorreu contra decisão e levou as acusações ao TSE.

Em investigação, o MP Eleitoral apurou que político se valeu da sua condição de médico para realizar atendimentos gratuitos para a população de Feira de Santana, com o intuito de angariar votos para sua campanha, em 2018.

