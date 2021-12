Neto: "Governo tentou puxar o tapete de Coronel"

Logo após a abertura do ano Legislativo na Câmara Municipal de Salvador, nesta quinta-feira, 2, o prefeito ACM Neto (DEM) disse, em entrevista coletiva, que não vai especular sobre 2018 nesse momento em razão da vitória do deputado Ângelo Coronel como presidente da Assembleia Legislativa, na quarta, 1º, que pertence ao PSD, sigla liderada na Bahia pelo senador Otto Alencar. Coronel foi apoiado em peso pela oposição e agradeceu de forma enfática ao apoio do prefeito em seu discurso de posse. O prefeito disse que o governo tentou puxar o tapete de Coronel diversas vezes.

"Eu não vou especular 2018 sobre nenhuma hipótese já disse. Respeito a opinião do vice (Bruno Reis), ele tem direito de colocá-la. Eu prefiro presrevar o silêncio", disse Neto.

Ele voltou a dizer que "a Bahia sabe" que o candidato do governador era Marcelo Nilo, e que o governo se envolveu nos bastidores para "puxar o tapete" da candidatura de Coronel. "O apoio de 19 deputados foi acertado em reunião coletiva e isso foi decisivo. O resto vocês tiram as próprias conclusões", disse o prefeito.

Ainda na quarta, em seu discurso de posse, Coronel agradeceu de forma enfática ao prefeito de Salvador, além de enaltecer o senador Otto Alencar, presidente do PSD na Bahia.

BRT

Neto disse, ainda, que sua principal preocupação para o exercício de 2017 é preservar o equilíbrio fiscal, mas garantiu o BRT, cujo edital de licitação deve sair nos próximos dias.

"Vivemos periodo de crise. Não há clareza no que se refer a retomada do crescimento econômico. A gente começa o ano de 2017 com uma postura muito cautelosa, conservadora, mas garantindo a entrega da obras e focando em novos projetos, como o BRT, cujo edital vamos publicar licitação em poucos dias".

Alfinetadas

Neto aproveitou para cobrar que o governo do estado reabra as Unidades de Pronto-Atendimento (Upas) com urgências e emergência na cidade. O pedido foi feito nesta quinta-feira, 2, durante discurso de reabertura do ano legislativo da Câmara Municipal. Disse, ainda, que está cansado de esperar uma solução sobre o Centro de Convenções e que irá entrar na jogada, junto com o governo federal, sem prejudicar o projeto do estado, disse.

Regina Bochicchio

