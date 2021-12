Neto faz contas nas cinzas do Carnaval

Na Quarta-feira de Cinzas, logo após o final da maratona carnavalesca, o prefeito de Salvador ACM Neto (DEM), preocupado com o desempenho da arrecadação do município, se reúne com o secretário da Fazenda Paulo Souto para obter informações mais detalhadas sobre a receita tributária neste primeiro momento de 2016.

Neto disse para A TARDE, sem detalhar, que não descarta adotar medidas drásticas, do ponto de vista fiscal, ao longo deste no, caso a arrecadação municipal não cresça na medida em que projeta.

O município já contingenciou (segurou em recursos previstos) R$ 1,5 bilhão do orçamento para 2016 em razão da crise econômica. Janeiro e fevereiro, contudo, são os meses nos quais o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) entra com mais força nos cofres municipais, e também o Imposto Sobre Serviços (ISS) em razão das festas. Mas é com o IPTU que entra o grosso da arrecadação neste período, sobretudo porque há incentivos, como o desconto de 10%, quando o pagamento é à vista.

"Eu fiz um pedido especial a Paulo Souto, que ele não me informasse o resultado da arrecadação até o fim do Carnaval, para não dividir a minha preocupação com toda a organização da festa, e sobretudo, o que foi arrecadado ou não de IPTU. Então, nós vamos saber isso logo a partir de quarta-feira de cinzas, para saber como é que vai ser de fato o ano e o desempenho fiscal da prefeitura", adiantou Neto.

O prefeito falou com a reportagem logo após reunião diária com o secretariado, na qual faz balanço da festa, no Campo Grande.

Perguntado sobre a divulgação dos dados de arrecadação do IPTU, Neto disse que deve fazer isso somente no final de fevereiro ou início de março: "Quando tiver a noção de tudo o que for arrecadado com a cota única do IPTU e tudo o que for realizado pela prefeitura, a gente vai divulgar".

Sobre possibilidade de reajuste do servidor para além dos 2% previstos no orçamento aprovado, Neto disse que não vai antecipar a discussão antes de saber o que será possível ou não arrecadar.

Embora não tenha tocado no assunto, as preocupações do prefeito também se justificam pelo fato de que 2016 é ano de eleições municipais, quando ele deve concorrer à reeleição. O esforço deve ser feito antes do início da campanha eleitoral, que começa em agosto.

