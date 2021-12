Neto espera por jurídico do DEM para definir futuro de senador flagrado com dinheiro na cueca

O prefeito de Salvador e presidente nacional do Democratas, ACM Neto, afirmou na manhã desta quinta-feira, 15, que o partido só tomará uma decisão relativa ao caso do vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, Chico Rodrigues (DEM-RR), após a equipe jurídica do partido analisar o inquérito.

O senador foi flagrado pela Polícia Federal com dinheiro na cueca durante a abordagem dos policiais em uma operação de busca e apreensão no seu endereço que apura desvios de recursos públicos destinados ao combate à pandemia da Covid-19. De acordo com o presidente da sigla, caso a culpa do senador seja comprovada, o parlamentar sofrerá as devidas punições podendo incluir a sua expulsão do partido.

"Caso haja comprovação do envolvimento do parlamentar em atos ilícitos vamos estabelecer todas as punições previstas no estatuto. O Democratas já deu vários exemplos de que, em assuntos onde havia a comprovação de filiados, nós punimos", afirmou.

Neto ainda estar agindo com prudência ao comentar o caso, já que todas as informações que obteve foram a partir da imprensa e que ainda não teve contato com a defesa do senador.

"Não quero descreditar a imprensa não, mas precisa que o partido tenha acesso e isso já foi determinado. Tudo que eu tenho hoje são notícias da imprensa. Então, o adequado é que do jurídico do partido possa afazer o acompanhamento e tenha acesso aos detalhes do inquérito para determinarmos o que acontecerá", disse.

