Neto e Rui correm contra tempo eleitoral

Mesmo com os debates em torno do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) ofuscando as discussões sobre eleições municipais, o governador Rui Costa (PT) e o prefeito ACM Neto (DEM) seguem trabalhando para inaugurar obras e anunciar ações para sair na frente no pleito deste ano na capital baiana.

Neto, que deverá concorrer à reeleição, tem até o final de junho, segundo prazo determinado pela legislação eleitoral, para realizar inaugurações de obras. Já o governador Rui, que deverá ser o principal cabo eleitoral de candidatos de oposição, também corre contra o tempo para entregar e anunciar intervenções na capital.

Cinco pré-candidatos da oposição integram a base do governador, entre eles a deputada federal Alice Portugal (PC do B) e o deputado estadual Sargento Isidório (PDT). O PT tem como pré-candidatos o vereador Gilmar Santiago, o deputado federal Valmir Assunção e o ministro da Cultura, Juca Ferreira.

Alice, Isidório e um do PT devem ser candidatos com o apoio de Rui, dentro da estratégia de pulverização de candidaturas para enfrentar Neto, que contaria com alta popularidade.

Mobilidade e encostas

Desde março, Neto e Rui têm feito inaugurações e anunciado obras, principalmente na área de mobilidade urbana e de encostas. O prefeito entregou também novas escolas, praças, campos e quadras esportivos, os novos quiosques do Rio Vermelho (que substituíram os boxes do Mercado do Peixe), além da requalificada Estação da Lapa.

As obras de requalificação em ruas do Centro Antigo e a construção da Linha 2 do metrô (que tem previsão de entrar em operação, entre as duas primeiras estações do trecho: do Acesso Norte ao Detran, em julho próximo) são trunfos do governador. Na área social, o governador entregou 100 unidades habitacionais na comunidade de Alagados, em março.

Entre as futuras inaugurações antes do período legal, Neto deve entregar via de ligação entre os bairros de Cajazeiras, Valéria e Águas Claras com a BR-324 em junho. Rui, por sua vez, deve entregar em maio a duplicação da avenida Orlando Gomes, que integra o projeto dos corredores transversais, que têm outras etapas em obras.

Aquele que seria um dos principais trunfos de Neto, o BRT provavelmente não será tocado ainda este ano em razão dos limites da legislação eleitoral, segundo prefeito.

As obras de contenção de encostas se tornaram uma disputa à parte entre os dois. Durante o período chuvoso do ano passado, 21 pessoas morreram após deslizamentos de terra em Salvador. Apesar de ambos negarem disputa, desde o ano passado, eles iniciaram uma agenda de obras de intervenção em encostas, e, à época, Rui chegou a ser chamado de "goverfeito" (mistura de governador e

O presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, informou que as eleições em Salvador serão tema de uma reunião entre os diretórios estadual e municipal na próxima terça-feira. Segundo ele, as obras realizadas por Rui Costa, assim como as intervenções entregues pelo ex-governador Jaques Wagner (como a Via Expressa e o Complexo Viário do Imbuí), serão trunfos do governo.

"É um nível de investimento na capital que mudou radicalmente a cara da cidade, seja nas áreas de mobilidade, políticas sociais e contenção de encostas. O governo do estado está presente, o legado vem sendo construído", afirma.

adblock ativo