Neto e MP buscam consenso sobre Louos

Depois de dez meses tramitando na Justiça a ação direta de inconstitucionalidade que contesta a Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (Louos) de Salvador pode ser alvo de acordo entre a prefeitura e o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), responsável pela ação.

Na primeira reunião do prefeito ACM Neto (DEM) com o procurador-geral do MP-BA, Wellington Lima e Silva, palavras como "colaboração" e "consenso" deram o tom da conversa. A expectativa é que tanto a prefeitura quanto o Ministério Público desenvolvam de maneira conjunta uma solução para a questão do ordenamento urbano.

"Nosso desejo é chegar a um ponto de consenso para criar condições de desjudicializar a questão da Louos. Vamos somar esforços com o Ministério Público e, juntos, vamos apresentar um produto final à cidade", destacou o ACM Neto. O prefeito afirmou que a condução destes temas pela gestão anterior foi feita de maneira "não apropriada".

De concreto, ficou determinada a assinatura de protocolos entre a prefeitura e MP-BA com o objetivo de agilizar e simplificar os processos nas questões que envolvem ambas as esferas. O prefeito solicitou ainda os contatos dos promotores, com o objetivo de estabelecer uma linha direta com o MP.

Questões emergenciais como Louos, o Plano Diretor do Desenvolvimento Urbano (PDDU) e o contrato de concessão do Shopping Aeroclube serão alvo de reuniões ainda este mês entre a procuradora-geral do município, Luciana Vieira, e os promotores responsáveis.

"Contrapartidas" - Um dos presentes ao encontro, o secretário de Urbanismo e Transportes, José Carlos Aleluia, destacou que o objetivo inicial é garantir segurança jurídica para impulsionar a construção civil no Estado. Contudo, destacou que serão exigidas contrapartidas das construtoras para empreendimentos localizados em áreas mais sensíveis da cidade.

"A contrapartida pode ser um outro terreno ou até a construção de uma escola. Vai depender das necessidades mais prementes da comunidade em que ficará o empreendimento", destacou.

Aleluia destacou que a orientação é a prefeitura ceder em alguns pontos dos projetos da Louos e PDDU para buscar o consenso. Um dos pontos pacíficos é o artigo da Louos que libera o uso das Transferências do Direito de Construir (Transcons) na orla de Salvador.

Segundo o secretário de Urbanismo e Transportes, a prefeitura deve suprimir este artigo e determinar o uso das outorgas onerosas para ampliar o potencial construtivo de empreendimentos da orla. A outorga é um instrumento normativo tido como mais rentável para o município.

"Vamos realizar a cobrança da outorga nos empreendimentos da orla, inclusive os que se utilizaram das transcons para aumentar o potencial construtivo. O município não pode ser penalizado", afirmou Aleluia. A comissão criada por decreto pelo prefeito tem prazo de quatro meses para fazer a revisão do PDDU e da Louos.

Esperança - Depois de anos de uma relação conturbada entre o MP-BA e o ex-prefeito João Henrique, o procurador-geral Wellington Lima e Silva disse que saiu "esperançoso" desta primeira conversa com o novo prefeito, ACM Neto. "Espero uma nova atitude que crie um ambiente favorável para construção de um consenso", salientou.

Wellington assina junto com o promotor Paulo Modesto a ação que contesta artigos da lei sancionada pelo ex-prefeito João Henrique. O processo tramita no Tribunal de Justiça da Bahia, mas o mérito da questão ainda não foi julgado.

