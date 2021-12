Neto e ministro Mendonça Filho discutem ajuste fiscal com prefeitos

O Ministro da Educação, Mendonça Filho, e o secretário da Fazenda do Paraná, Mauro Ricardo, que também foi titular da pasta nos dois primeiros anos de governo de ACM Neto (DEM), participam, na segunda-feira, 5, em Salvador, de um seminário direcionado ao futuros gestores municipais da oposição, eleitos no pleito de outubro deste ano.

Promovido pelas fundações ligadas ao DEM, PMDB, PSDB, PTB, PSC, PPS, PV, PRB, SD, PHS, PMB, PSD, PEN e PTC, o seminário vai discutir aspectos importantes sobre procedimentos das políticas públicas municipais. Entre os temas debatidos estão os ligados à área de educação e a saúde.

O evento será realizado no Hotel Fiesta (Itaigara) e a abertura, às 9 horas, será com uma palestra do prefeito de Salvador ACM Neto. Ele falará das medidas que adotou para equilibrar o caixa da prefeitura, reduzir o peso da máquina pública e atrair novos investimentos para a Capital.

Os desafios econômicos para 2017 e os desdobramentos da atual conjuntura para os próximos quatro anos também serão abordados no seminário, previsto para ser encerrado às 18 horas.

O deputado federal João Gualberto (PSDB), o secretário de Saúde de Salvador, José Antonio Rodrigues, o ex-secretário de Educação de Salvador Guilherme Bellintani e o Chefe da Casa Civil da Prefeitura, Luiz Carreira, também serão palestrantes.

