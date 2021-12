Neto diz que Temer acelerará projetos municipais

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), afirmou na quinta-feira, 13, que a concretização do governo Michel Temer (PMDB) vai ajudar no desentrave de projetos municipais que dependem de recursos do governo federal.

Segundo Neto, o próprio presidente da República interino se comprometeu com essas pautas, que ele classifica como "estruturantes". Os dois se falaram esta semana, quando, de acordo com o prefeito, Temer firmou o compromisso.

Entre os projetos que podem ser destravados durante os 180 dias de governo do peemedebista, está o BRT Iguatemi-Lapa (Bus Rapid Transit, na siga em inglês).

A construção do modal de transporte foi uma promessa não cumprida pela presidente afastada, Dilma Rousseff (PT), durante seu segundo mandato presidencial, iniciado em 2015 e suspenso na quinta pelo Senado Federal.

O prefeito encontrará problemas, no entanto, com a legislação eleitoral, que proíbe a assinatura de novas obras e convênios por governantes que pretendem se candidatar novamente nas eleições deste ano. Mas com Temer no poder, diz Neto, o processo do BRT avançará, tendo conclusão após as eleições. Ele destacou ainda a presença de um aliado, o ministro Bruno Araújo (PSDB), no Ministério das Cidades, pasta responsável por grandes obras públicas.

"Claro que essas coisas não poderão ser feitas até o final do ano, por causa desses limites da legislação, mas vou deixar a bola na marca do pênalti", metaforizou o chefe do Executivo municipal, na coletiva convocada para tratar do afastamento da presidente petista. Neto classificou como "contundente" o placar de 55 votos favoráveis e 22 contrários à abertura do processo de impeachment contra Dilma no Senado Federal.

Diálogo

Apesar de criticar o que chamou de "má vontade do PT com a prefeitura de Salvador", ACM Neto pregou o "distensionamento político" e o "diálogo" daqui para frente. "Essa é a hora de construir um novo momento, com diálogo, distensionamento e busca de consenso, para que o país possa superar a crise", discursou.

"Espero que o PT tenha responsabilidade para não jogar no 'quanto pior, melhor', porque o mal que já foi causado ao País não pode ser agravado", afirmou Neto.

O prefeito comemorou a posição de destaque do aliado peemedebista Geddel Vieira Lima, como ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, e ainda alfinetou o governador da Bahia, Rui Costa (PT).

"Agora vamos ter uma relação fluida e arejada com o governo federal. Torci muito para que o ministro Geddel tivesse posição de destaque e tenho certeza que ele terá cuidado extremo com Salvador. Não teremos com o governo do Estado, no entanto, a postura que o PT teve com a prefeitura, porque não é razoável que a Bahia pague por isso", disse, acusando os petistas Rui e Dilma de dificultarem o repasse de recursos para projetos municipais.

Aceitar cargos

Neto também respondeu a questionamentos sobre a participação de um dos seus correligionários, o deputado federal pernambucano Mendonça Filho (DEM), no governo interino de Michel Temer.

Ele revelou que a decisão do partido aceitar cargos na equipe do peemedebista foi tomada na última terça-feira, por unanimidade, em reunião comandada por ele mesmo, que é presidente do Conselho Político do Democratas.

O convite de Temer, segundo ACM Neto, veio logo depois. O até então vice-presidente da República, que mesmo antes da votação do impeachment no Senado já planejava um possível governo, ofereceu ao DEM o Ministério de Educação e Cultura (MEC), que passa a unir duas temáticas, como funcionava antes dos 14 anos da era petista.

Questionado sobre a manutenção dos programas sociais na área de Educação, que já foram alvos de processos de inconstitucionalidade movidos pelo Democratas, Neto sustentou que a posição contra as cotas, por exemplo, nunca foram defendidas pelo partido.

O DEM, no entanto, ajuizou, no ano de 2009, uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a política de cotas na Universidade de Brasília (UnB).

O partido argumentava, à época, que o sistema de reserva de vagas para negros feria preceitos da Constituição Federal, como a dignidade da pessoa humana e a igualdade, além de dispositivos que estabelecem o direito universal à educação.

"Eu fui vítima de uma grande injustiça na campanha de 2012. Aquela foi uma atitude isolada do então senador Demóstenes Torres (GO), que sequer pertence mais ao DEM, e que não foi validada com o partido. Meus adversários usaram isso contra mim perversamente na campanha. Eu e Célia (Sacramento, vice-prefeita) tivemos que combater essa ideia", justificou Neto.

"Agora que vamos manter as políticas sociais, teremos a oportunidade de concluir a queda de mitos criados pelo PT. As máscaras vão cair", disse ele.

