Neto diz que não aumentará tarifa de ônibus

O prefeito ACM Neto assinou nesta quarta-feira, 27, o decreto que institui o programa "Domingo é Meia", que começa a funcionar no próximo dia 31 de março. Com o programa, todos os passageiros poderão pagar metade da tarifa de ônibus, que hoje custa R$ 2,80, aos domingos. Em entrevista coletiva realizada no Palácio Thomé de Souza, na Praça Municipal (Centro da cidade), ele garantiu que o benefício não resultará em aumento da tarifa de ônibus e detalhou as regras do programa.

Os passageiros que quiserem pagar a tarifa de R$ 1,40 aos domingos só poderão fazê-lo em dinheiro. Segundo o prefeito, o auxílio transporte concedido pelas empresas aos trabalhadores só pode ser utilizado para os deslocamentos do trabalho para casa e o programa "Domingo é Meia" tem o objetivo de diminuir os custos das famílias durante o lazer. "Nosso propósito é facilitar o lazer aos domingo", declara.

ACM Neto também explicou que manterá uma rigorosa fiscalização para evitar que a frota de ônibus seja reduzida aos domingos por conta do programa. "Vamos trabalhar para que as empresas ampliem a quantidade de veículos transportando pessoas aos domingos. Vai ser importante para eles fazerem isso. Vai aumentar a demanda e eles vão atenuar parte do que deixarão de arrecadar com o valor da passagem", explica. Ainda de acordo com Neto, a Prefeitura não terá prejuízos e todos os custos do "Domingo é Meia" ficarão a cargo das empresas de ônibus.

Durante a coletiva, o prefeito também informou que está sendo realizada uma revisão em todas as linhas de ônibus para racionalizar o sistema. De acordo com ele, algumas mudanças serão feitas para dar mais eficiência ao transporte público na cidade.

Outras ações - O impasse entre Governo e Prefeitura sobre o metrô de Salvador também foi comentado pelo prefeito ACM Neto, na tarde desta quinta, 27. "Falta muito pouco. No feriado, vou encontrar com o Governador para resolver o assunto. É possível que saia um entendimento final na próxima reunião", prevê.

Neto ainda falou sobre a inauguração das obras na Avenida Vasco da Gama, que acontece na noite desta quinta, 27 e de outros projetos viários previstos para a cidade. Segundo ele, algumas passarelas deverão melhorar o trânsito. Uma delas será construída na avenida Tancredo Neves, na altura do Edifício Sumaré.

Já na Av. Luis Viana Filho, a Paralela, na altura da Advocacia Geral da União, o equipamento deverá passar por manutenção. Outro projeto, que ainda depende da decisão sobre a linha dois do metrô de Salvador, que ligará Lauro de Freitas até a Estação do Bonocô, é a construção de uma passarela na região da Madeireira Brotas.

