Neto diz que já cumpriu 74% das metas previstas

O prefeito ACM Neto (DEM) encerra o governo tendo cumprido 74% das ações e metas previstas para os quatro primeiros anos do seu mandato. O resultado foi apresentado, nesta segunda-feira, 19, durante a última reunião sobre o Planejamento Estratégico do governo, no Hotel Golden Tulip Salvador, no Rio Vermelho.

Comandada pelo prefeito, a reunião contou com a participação de cerca de 60 gestores, entre secretários, diretores e dirigentes de órgãos municipais.

O secretário da Casa Civil Luiz Carreira, responsável pela coordenação do Planejamento Estratégico e dos projetos estruturantes para Salvador, considerou “elevado” o índice de desempenho do governo, sobretudo diante da crise na economia.

“Não conseguimos realizar, por exemplo, a licitação para construção da Linha Viva (via expressa que vai ligar o Acesso Norte, na BR-324, à estrada Cia-Aeroporto), por que não foi possível viabilizar financiamento privado”, informou Carreira. O investimento estimado da via é de mais de R$ 1,5 bilhão.

O prefeito ACM Neto agradeceu o empenho dos auxiliares – alguns deles não farão parte do seu segundo governo –, e disse que governará com austeridade e requalificando a cidade.

Entre as prioridades para 2017, Carreira listou a melhoria dos serviços de educação, saúde e assistência social, a continuidade das obras de requalificação da orla e bairros, que deverá contar com R$ 105 milhões do BID (Prodetur).

