Neto diz que é "prematuro" falar sobre saída de Paupério

Questionado sobre a possibilidade de saída do secretário Municipal de Gestão, Alexandre Paupério, dos quadros da Prefeitura, por conta da denúncia feita pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) na qual Paupério é apontado como integrante de esquema de desvios de recursos da Educação, o prefeito ACM Neto afirmou que considera "muito prematuro" falar sobre isso neste momento.



Ele se reúne com o Paupério na tarde desta sexta-feira, 11, para tratar do assunto e disse que não tem "uma vírgula" para falar sobre a conduta do secretário em sua gestão. Na quinta-feira, 10, quando o caso veio a público, Neto afirmou que "não passará a mão na cabeça" de absolutamente ninguém.



"Por enquanto, o que temos são as notícias da imprensa. Respeitando e sabendo que o Ministério Público sempre faz um trabalho sério, eu quero conhecer a peça e conversar com o secretário para que, a partir daí, a gente possa ter condições para formar algum tipo de juízo de valor", disse Neto durante vistoria à Estação da Lapa na manhã desta sexta-feria, 11.



Neto disse que irá se reunir, nesta tarde, com o secretário. "Vamos ter, hoje, uma reunião de planejamento estratégico da prefeitura que vai das 14h às 20h, e provavelmente antes nós estaremos juntos e vamos conversar sobre o assunto", revelou.



Paupério foi denunciado por improbidade administrativa por conta de possíveis desvios de R$ 39,4 milhões dos cofres municipais entre 2009 e 2012, na gestão do ex-prefeito João Henrique. O ex-secretário de educação de JH, o deputado João Calos Bacelar (PTN) também é acusado.



Bacelar



Provocado, o prefeito negou que Paupério tenha sido uma indicação João Calos Bacelar para o cargo de secretário de Gestão. Bacelar ocupou a pasta de Educação nos sete primeiros meses do mandato de Neto. "De maneira alguma. Isso é um absurdo. Eu não tinha relação pessoal nenhuma com o secretário Paupério. Eu sequer tinha conhecimento de relações dele com João Carlos Bacelar. Não tem nada a ver João Carlos Bacelar nessa história", enfatizou.



ACM Neto complementou que o nome de Alexandre Paupério fui sugestão de profissionais da da Faculdade de Administração da Ufba quando ele estava compondo a equipe de governo e procurou nomes na instituição.



"Ao examinar (o currículo do secretário), vi que ele tinha uma participação no governo de Paulo Souto, na Fapesb. Fui, então, buscar informações na Fapesb, seja com Paulo Souto, seja com as pessoas que trabalharam com ele naquela época, e todas as referências foram muito positivas. Portanto resolvi convidá-lo para compor nossa equipe", explicou.



De acordo com a peça do MP-Ba, os desvios teriam ocorrido a partir de convênios entre a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Escola de Administração (FEA), vinculada à Universidade Federal da Bahia (Ufba). Paupério aparece nas investigações como sócio de empresas que firmaram 17 contratos com a FEA, sem prova da realização dos serviços.



Por meio de nota a FEA informou que ao longo dos seus 16 anos de existência, sempre trabalhou sem qualquer indício de irregularidade, sempre pautada por uma atuação ética e idônea. "Em 2009, a FEA celebrou convênio com a Prefeitura Municipal de Salvador seguindo todos os trâmites e requisitos legais, que foram aprovados pela Procuradoria do Município. Atendendo às exigências do instrumento de convênio, a FEA realizava prestações de contas mensais, que foram todas devidamente aprovadas e validadas pela Prefeitura".



A Fundação informou ainda que aguarda a leitura da peça de acusação, para mais esclarecimentos, pois só tomou conhecimento do fato pela imprensa.

Vírgula



Segundo o prefeito, Paupério tem agido "com o máximo de lisura e com muito profissionalismo à frente da secretaria de gestão. O secretário Paupério, de janeiro de 2013 para cá, tem sido um cumpridor rigoroso das suas responsabilidade na Secretaria de Gestão. Eu não tenho uma vírgula para falar da conduta e da postura do secretário Paupério nesse período nosso de governo", frisou.



Justamente por isso, Neto ressaltou que não irá prejulgar o secretário antes do conhecimento da ação do MP-BA. Destacou, também, que o episódio não irá respigar, de maneira nenhuma, na atual gestão. "Nossa gestão tem se pautado por um padrão de absoluta lisura, de total transparência, e a população sabe disso. Os desdobramentos deste caso, evidentemente, terão que ser acompanhados por nós", confirmou.



ACM Neto voltou a ressaltar que a denúncia nada tem a ver com a atual gestão e que defende a apuração do MP-BA e o trabalho da Justiça. "Desde já dizendo e frisando que nós defendemos que tudo seja realmente apurado pela justiça, e eventualmente, havendo culpados, que eles sejam punidos", disse. "Nós não vamos passar a mão e nem concordar com nenhum tipo de conduta que ofenda o padrão ético que eu considero princípio da ação na administração pública", complementou.

