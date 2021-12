Neto diz que bloco contra nome apoiado por Bolsonaro não é “movimento de oposição"

Para o prefeito e Presidente nacional do DEM, ACM Neto, o bloco encabeçado pelo atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), contra Arthur Lira (PP) na disputa pela presidência da Câmara não é um “movimento de oposição” ao presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação do democrata, a perspectiva do bloco é indicar um nome que garanta “independência” e “autonomia” ao Legislativo, narrativa também defendida por Maia.

“Esse bloco de partidos, sem dúvida, é bastante eclético. Um bloco que reúne partidos de diversas linhas ideológicas, veja que do PSL ao PSOL. O que move esse bloco é o desejo de ter uma postura que assegure a independência da Câmara e a autonomia do Legislativo. Eu acho que nos últimos dois anos tanto o presidente (da Câmara) Rodrigo (Maia) quanto do presidente (do Senado) Davi (Alcolumbre) foram fundamentais para que o país tivesse um equilíbrio institucional, que a democracia sempre falasse mais alto e o que a gente espera para os próximos dois anos. Evidente que não se deve fazer nenhum movimento contra o governo (Bolsonaro). Não acho que se deve qualificar como um movimento de oposição. Se por um lado, uma candidatura a presidente do Legislativo não deve ter o carimbo, a chancela de ser do governo. Por outro lado, não deve ter o carimbo de ser de oposição.”, disse Neto em entrevista para imprensa.

Neto acredita que ainda nesta quarta, 23, o nome do bloco para disputar a presidência da Câmara dos Deputados seja definido.

“Não há por ora definição (sobre o candidato do grupo), mas eu acredito que essa decisão não passará de amanhã (hoje). Pelo que tenho conversado, a disposição do bloco, que foi montado de 11 partidos na Câmara dos Deputados, é que haja uma decisão até o final do dia de amanhã (hoje). Eu sou um espectador neste processo. Ajudo como presidente do partido nos bastidores. A mim, não cabe manifestar a apoio A, B ou C. Isso será feito pelo líder do partido na Câmara, o deputado Efraim (Filho) e pelo próprio presidente Rodrigo Maia. Pelo que venho acompanhando, é provável que até amanhã (hoje) haja uma definição do candidato desse bloco na Câmara dos Deputados”, destacou

Os nomes dos deputados Baleia Rossi (MDB-SP) e Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) têm preferência do bloco para a disputa.

