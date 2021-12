Neto deve anunciar hoje novo nome da Secretaria de Gestão

O prefeito ACM Neto afirmou, nesta quinta-feira, 1, durante a inauguração do Núcleo de Operação Assistida (NOA) da Transalvador, nos Barris, que decidirá até o final do dia de hoje o nome do novo secretário de Gestão, que irá substituir Alexandre Paupério.



ACM Neto confirmou que a auditora fiscal e ex-coordenadora-geral do Planserv no governo Jaques Wagner (PT), Sônia Magnólia Carvalho, é um dos nomes cotados para assumir a Secretaria de Gestão (Semge).



Pressionado após denúncias envolvendo-o em um esquema de desvio de R$ 39,4 milhões em convênio da Secretaria de Educação com a Fundação Escola de Administração (FEA), entre 2009 e 2012, Paupério pediu, ontem, demissão do cargo que ocupava desde o início da gestão do prefeito.



Apesar de não apontá-la como favorita entre os nomes que está avaliando, o prefeito fez elogios a Sônia Magnólia. "A doutora Sônia é uma profissional muito qualificada, extremamente bem referenciada pelo trabalho que fez durante anos no governo do estado, seja no fundo de saúde, seja no Planserv. Enfim, todas as funções que ocupou teve um desempenho extraordinário. Portanto, é um dos nomes que estou avaliando, sim, para assumir a Secretaria de Gestão", enfatizou o prefeito.



ACM Neto minimizou as razões da queda de Paupério e voltou a elogiar o trabalho desempenhado pelo secretário. Ele comentou que a conversa tida com o ex-gestor antes do anúncio da saída dele da pasta. "O ex-secretário mostrou que precisava nesse momento se dedicar a sua vida pessoal. A gente compreendeu essa decisão dele. Agradeci os serviços que ele prestou à prefeitura por quase três anos. Foi uma figura importante para a administração nesse período", disse.



Sobre o pedido de auditoria na Semge, feito pela oposição ao Ministério Público, o prefeito foi afirmou: "a oposição pode pedir o que quiser". Voltou, ainda, a ressaltar que as denúncias se referem à gestão passada. "Todos os questionamentos que o Ministério Público fez desde janeiro de 2013 foram respondidos e acatados. Tudo a que se refere a esta ação contra o ex-secretário Paupério e outros, refere- se a governos passados. No nosso governo, só existe uma coisa: ética, moralidade, correção e transparência", defendeu.



