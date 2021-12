Neto descarta especulação de cargo no governo Bolsonaro: 'Não há a menor hipótese'

Como parte de uma estratégia para enfraquecer a influência do deputado e presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dentro do DEM, integrantes do governo Jair Bolsonaro (Sem Partido) defenderam a indicação do presidente do partido, ACM Neto, para a chefia de algum ministério na Esplanada.

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 29, o prefeito de Salvador rejeitou as especulações e afirmou que o próprio Bolsonaro sabe que não existe hipótese de um aceite em caso de convite.

"Não há hipótese deu pleitear qualquer cargo no governo, nem para mim nem para ninguém. Não existiu e não existiria convite porque todos sabem os meus planos para 2021, inclusive lá em Brasília. Não há hipótese, só especulação, a respeito de eu puder ir para qualquer ministério Eu não cogitaria isso e o governo sabe da minha posição há muito tempo, daí porque não houve convite", afirmou.

adblock ativo