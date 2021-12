Neto defende PEC 241 mas torce para não prejudicar Salvador

Ao ser perguntado sobre supostos impactos na saúde e educação de Salvador a partir da aprovação da PEC 241 pelo Congresso, o prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) defendeu a aprovação da matéria, na manhã desta quinta-feira, 13, mas salientou que está em busca de recursos adicionais e que vai "lutar muito" e "torcer" para que sua administração não seja prejudicada.



"Primeiro quero dizer que sou a favor da PEC, acho que foi importante a aprovação para o País, não existe como pensar em ter recurso se não tem equilibrio das contas e a casa arrumada (...) Agora, nós vamos acompanhar, sobretudo nas duas áreas mais sensíveis que são educação e saúde. Eu tenho com o governo federal uma pauta principal na busca de recursos adicionais para nosso teto de alta e média complexidade na saúde. E, por exemoplo, uma coisa como essa, nós vamos lutar muito para não sermos prejudicados pela PEC".



O prefeito disse, ainda, estar confiante no compromisso do governo federal e congressitas de que a PEC não prejudicará os repasses para as municípios. "Espero que não haja prejuízo, essa foi a palavra de conpromisso do presidente da republica (Michel Temer), do governo federal, dos congressistas e nós acreditamos nisso e vamoss torcer para que isso aconteça e nos vamos lutar por isso".



Orçamento- Neto disse que ainda não conversou com o governador Rui Costa (PT) após as eleições de 2 de outubro o qual consagrou-se vitorioso. "Dediquei os primeiros dias da nossa gestão no pós-eleição para organizar algumas coisas internas da prefeitura, sobretudo de orçamento, para fechar o roçamento desse ano e projetar o ano que vem. Tenho agenda semanal em Brasília para garantir recursos para Salvador".

adblock ativo