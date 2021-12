Neto defende "nome novo" para gerir subprefeitura

"Queremos alguém de perfil técnico, preparado para a gestão". Esta foi a promessa feita pelo prefeito ACM Neto sobre os possíveis coordenadores das prefeituras-bairro. Já existe uma lista de nomes cogitados, mas só serão revelados durante a semana.

A prefeitura-bairro do Centro Histórico já é alvo de especulações. Algumas nomes ofereceram-se para exercer o cargo de coordenador, como Clarindo Silva, do restaurante Cantina da Lua; o atual administrador da subprefeitura do Centro Histórico, José Antonio Leal; e até o ex-vereador Antonio Lima. Porém Neto deixou escapar que escolherá um nome novo.

A escolha de novos quadros poderá repetir uma estratégia do ex-prefeito do Rio de Janeiro César Maia, que durante suas gestões nomeou para as subprefeituras pessoas que posteriormente ganharam voo solo na política. Os principais exemplos são o hoje prefeito Eduardo Paes e o ex-deputado Índio da Costa - ambos criados sob batuta do então PFL.

Secretário de Urbanismo e Transportes e ex-presidente do DEM na Bahia, José Carlos Aleluia conta que Neto escolherá pessoas preocupadas em administrar e não desejem fazer da prefeitura uma plataforma de campanha política.

Contudo, destaca que esse quadro técnico da prefeitura pode vir a engrossar a lista de políticos do DEM. Ele cita a si mesmo como exemplo de quadro que começou na área técnica (na Coelba e Chesf) e depois migrou para a política partidária. "Ninguém é só técnico ou político. O futuro ninguém pode prever", revela.

Aliado do prefeito na Câmara, o vereador Léo Prates (DEM) afirma que a formação de quadros pode acontecer, mas deve ser uma estratégia posterior. "Neto está analisando com critério os nomes para as prefeituras-bairro. Foi uma bandeira da campanha e população vai cobrar".

Prédios públicos - O prefeito ACM Neto esteve ontem em visita ao Centro Histórico, subúrbio ferroviário e Cajazeiras à procura de prédios públicos para sediar as prefeituras-bairro.

Na campanha, ele prometeu instalar três primeiras sedes descentralizadas nos primeiros 30 dias de governo. Ontem, ele cobrou de Reinaldo Braga Filho, coordenador de descentralização, a escolha de prédios públicos para abrigar as unidades.

