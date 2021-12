Neto confirma conversa com Chico Rodrigues e espera por liberação de inquérito

O prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, ACM Neto, voltou a comentar sobre o caso do senador do seu partido e ex-vice-líder do governo, Chico Rodrigues, flagrado pela Polícia Federal com dinheiro na cueca durante a abordagem que apura desvios de recursos públicos destinados ao combate à pandemia da Covid-19.

Em coletiva nesta sexta-feira, 16, durante entrega de equipamento esportivo em Itapuã, o democrata confirmou ter tido contato com o senador e voltou a afirmar que espera pela liberação do inquérito para tomar medidas internas.

"Conversei com o senador. Ele me ligou para prestar as informações dele mas o que importa é o que estará documentado. Ontem nós apresentamos uma petição ao STF pedindo acesso ao inteiro teor do inquérito. Queremos saber tudo que existe de materialidade para agirmos como sempre agimos. Não sou daqueles que julgo adversário e passo a mão na cabeça de aliado. A lei tá aí e tem que valer para todos. Se houve ato ilícito, tem que haver punição", afirmou.

Neto evitou comentar sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, de afastar Chico Rodrigues, o que foi visto como uma 'decisão afoita" e "monocrática" por alguns senadores.

"Quem me acompanha sabe qual o meu procedimento diante de decisões judiciais. Não irei contestar publicamente. Decisões judiciais devem ser cumpridas e as partes interessadas que utilizem-se dos meios processuais para discutir sobre", finalizou.

adblock ativo