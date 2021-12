Neto ataca 'propaganda' de Rui e é contestado

O prefeito ACM Neto (DEM), adversário do governador Rui Costa (PT) e amigo do vice-presidente Michel Temer (PMDB), atacou nesta quinta-feira, 28, o petista em mais um ato de inauguração de obras do município. "Diziam, há algum tempo atrás, que Salvador não podia andar com as próprias pernas, que precisava de um prefeito que tivesse parceria com o governador. E hoje vemos que Salvador não anda mais com pires na mão. Vemos um governador que só faz propaganda", disse para delírio de seus seguidores.

A líder do PT na Câmara Municipal, vereadora Vânia Galvão, rebateu o prefeito. "Ocorre o inverso, ele (Neto) é quem só faz propaganda e obra de fachada. Suas únicas intervenções na cidade foram na Barra e Rio Vermelho. O governo do estado está com o programa das encostas e obras de mobilidade urbana fundamentais para Salvador", disse.

Ela admite que o clima político está acirrado e entende que Rui Costa "tem razão" ao chamar Temer de "golpista". Lembrou ainda que os governos do PT fizeram muito pela Bahia.

O vereador José Trindade (PSL), que tem se destacado como defensor de Rui e crítico do prefeito, também comentou o discurso de Neto. "O prefeito deve estar extremamente incomodado com as diversas obras que o governador Rui Costa vem realizando em Salvador, porque só isso justificaria as manifestações dele e de seu partido dizendo que Rui só faz propaganda".

Por outro lado, o presidente do PMDB-BA, Geddel Vieira Lima, provável ministro num eventual governo Temer, disse que as críticas que o governador Rui Costa vem dirigindo a Temer não serão respondidas.

"Acho fora de propósito quando se extrapola a esfera política para ficar agredindo de forma pessoal. Conheço o estilo do Temer. Num eventual governo dele, ele vai tratar o governador com educação e parceria. Essa será sua resposta. Não haverá retaliação. Temer tem consciência de que o fato de o governador ser agressivo não implica que os baianos o sejam. Quem conhece como eu o conheço há 30 anos sabe que não é do estilo dele se meter nesse tipo de briga".

