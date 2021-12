Neto assina ordem de serviço para ligação viária entre Mata Escura e BR-324

O prefeito de Salvador, ACM Neto, assinou nesta terça-feira, 3, a ordem de serviço para início das obras da via que ligará o bairro da Mata Escura e a BR-324. O investimento na construção do trecho de 2,3 quilômetros de extensão chegará a quase R$ 15 milhões, segundo a prefeitura.

O trecho inicial da intervenção será próximo à estação do metrô de Bom Juá, com finalização no alto da Mata Escura, ao lado do terreiro de candomblé do Bate Folha.

De acordo com o gestor municipal, a obra é um pleito antigo da comunidade local. "Essa é uma das regiões mais populosas da nossa cidade que tem um problema sério de mobilidade. A obra vai mudar inteiramente, não só a mobilidade de toda região, mas até o próprio desenvolvimento econômico, a valorização imobiliária e a condição de vida das pessoas que moram aqui“, disse Neto.

O prefeito disse que pretende entregar a obra ainda este, dentro de seu mandato, que vai até 31 de dezembro. “Tenho um desafio maior que é fazer essa obra em tempo recorde. Se a chuva não atrapalhar nesse ano, eu desejaria inaugurar essa obra ainda como prefeito da cidade de Salvador”, afirmou.

O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas e vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou que a obra será realizada visando trazer o mínimo de transtorno possível para a população. “Até eu em alguns momentos achava que não era possível identificar um traçado para fazer a ligação entre a BR e Mata Escura, até porque a área do terreiro da Mata Escura é tombada e não pode ser construída. Então vamos fazer uma obra trazendo o mínimo possível de transtorno para as famílias. Vamos desapropriar somente as casas necessárias”, afirmou o secretário

*Sob supervisão do editor Aparecido Silva.

