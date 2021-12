Neto aprova formação de bloco 'eclético' na disputa pela Câmara dos Deputados

O presidente nacional do DEM e prefeito de Salvador, ACM Neto, comentou sobre as recentes articulações para a próxima eleição da presidência da Câmara dos Deputados em prol do bloco do atual presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Após o aceno do PSOL, feito pelo deputado Marcelo Freixo, o bloco parlamentar que já conta com 11 partidos, DEM, MDB, PSDB, PSL, Cidadania, PV, PT, PSB, PDT, Rede e PCdoB, tem angariado forças para desequilibrar a contenda contra o candidato do Planalto, o deputado Arthur Lira (PP).

Na visão de Neto, a formação de um bloco "eclético" com várias vertentes políticas ressalta o desejo de uma "independência" dentro da casa legislativa.

"Esse bloco de partidos, sem dúvida, é bastante eclético. Reúne partidos de diversas linhas ideológicas, do PSL ao PSOL. O que move esse bloco é o desejo de ter uma postura que assegura independência da Câmara e autonomia do legislativo", afirmou. A tendência é de que o deputado Baleia Rossi (MDB-SP) seja o candidato do grupo. "Ainda não há uma definição mas acredito que não passará de amanhã", disse Neto.

