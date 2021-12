Neto apresenta projetos para ampliar arrecadação de Savador

O prefeito de Salvador, ACM Neto, e o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo, apresentaram dois projetos de lei para ajudar a aumentar a arrecadação da cidade. Segundo a Prefeitura, o programa Nota Salvador e o projeto do Cadastro do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) serão entregues à Câmara dos Vereadores formalmente, na tarde desta quinta-feira, 14.

Com o Nota Salvador, o prefeito pretende incentivar o contribuinte a pedir a emissão da nota fiscal eletrônica (NFS-e) na contratação de serviços e tornar o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) o principal tributo municipal. Com a ação, as pessoas terão créditos para resgatar em conta corrente ou no pagamento de até 100% do IPTU. Estão previstos prêmios mensais em dinheiro.

O outro projeto propõe o recadastramento de todos os imóveis de Salvador e o fim do carnê do IPTU. A Prefeitura pretende substituir a forma de pagamento do imposto por boletos mensais entregues na casa do contribuinte. Os proprietários dos imóveis que fizerem o recadastramento no prazo definido terão até 10% de desconto por dois anos consecutivos. O secretário Mauro Ricardo afirma que solicitará apoio da Coelba e Embasa para atualizar o cadastro dos mais de 1,1 milhão de imóveis em Salvador. Segundo a Prefeitura, somente cerca de 630 mil imóveis têm cadastro.

Os devedores também foram incluídos no pacote que pretende aumentar a arrecadação de Salvador. O Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) será responsável por parcelar os débitos em até 120 meses.

Reclamação - Durante a apresentação dos projetos de lei no Palácio Thomé de Souza, 25 vereadores e a imprensa estiveram presentes. O prefeito reclamou das declarações de edis da oposição que não foram ao encontro. "Ouvi membros da oposição dizendo que a prefeitura é de um partido. Mas a prefeitura é da cidade. Sempre que um dos vereadores da oposição reivindica uma audiência, eu os recebo. Espero que os vereadores tenham consciência pública da dimensão dessas medidas", disparou. Outros cinco vereadores justificaram a ausência.

