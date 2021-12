Neto apresenta PPA e anuncia projetos para 2018

O prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) apresentou nesta quarta-feira, 20, o Planejamento Estratégico do município para o período 2017-2020, fez breve balanço do exercício de 2017 e anunciou projetos para o final deste ano início de 2018.

O livro que apresenta o Planejamento, um volume de 190 páginas, lista prioridades da gestão do prefeito, orçamento e datas para entrega de cada projeto apresentado. Com orçamento de R$ 4,1 bilhões, o planejamento detalha 100 metas e 101 projetos.

Em entrevista coletiva antes da apresentação, o prefeito disse que só definirá se sairá candidato após o Carnaval e que sua decisão obedecerá ao desejo da população, pautada na racionalidade. Neto também comentou sobre a influência da política nacional nas eleições na Bahia.

O prefeito destacou são diretrizes do novo plano a continuidade do investimento prioritário nas áreas mais carentes da cidade, assim como foi feito nos últimos cinco anos, quando 76% dos recursos foram aplicados nesta parcela da população.

Confira abaixo os principais anúncios:

Saúde

Neto anunciou a inauguração do Hospital Municipal de Salvador para o dia 29 de março, data em que se comemora o aniversário da capital baiana.

Centro de Convenções

O prefeito anunciou que o edital de licitação para a construção do Centro de Convenções de Salvador será lançado na semana que vem. A perspectiva é que a ordem de serviço da obra, que ocorrerá no antigo Clube Aeroclube, seja assinada em março do próximo ano.

Inicialmente orçada em R$ 93 milhões, a obra terá orçamento de R$ 110 milhões. Segundo Neto, o aumento ocorre em razão de ajustes para melhor adequação do projeto.

BRT

As obras físicas do BRT devem ser iniciadas até final de fevereiro de 2018. A empresa Queiroz Galvão tentou judicializar o projeto recentemente, mas, segundo Neto, o contrato já está assinado, sem a possibilidade de paralisação do cronograma. Em junho, a empreiteira OAS também entrou com liminar para suspender a obra e perdeu.

Política

A decisão sobre candidatura só será tomada após o Carnaval. Ele é a principal liderança da oposição ao governador Rui Costa (PT) no estado para concorrer ao pleito de 2018. Neto disse que conversará com os aliados e buscará opiniões fora da política, de pessoas que o cercam, além de ouvir a população.

Sobre a influência da candidatura federal nas eleições da Bahia, Neto avalia que será muito menor do que o foi nas eleições passadas, mesmo considerando o cenário no qual o ex-presidente Lula (PT) saia candidato, repetindo a polarização histórica com partidos de centro e mais à direita. Ele comparou o cenário atual com o de 2014. Na avaliação dele, Lula não teria mais a imagem que ele qualificou como de "suprassumo e de super herói" que tinha, sendo agora um mero "mortal".

