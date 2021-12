Neto anuncia secretariado sem dois postos-chaves

Após se eleger com um discurso de dar prioridade a quadros técnicos na formação do seu governo, o prefeito eleito ACM Neto (DEM) anunciou, nesta sexta-feira, 14, um secretariado que inclui a presença de quatro políticos de carreira, três técnicos em suas respectivas áreas, dois empresários com atuação política em instituições de classe baianas e uma secretária com inserção no movimento social.

Entre os secretários com bagagem político-partidária há um deputado federal, um deputado estadual, dois presidentes de partidos. São eles, respectivamente, Maurício Trindade (PR), na Promoção Social; João Carlos Bacelar (PTN) na Educação; José Carlos Aleluia (DEM), na pasta de Urbanismo e Transporte; e Ivanílson Gomes (PV), na Secretaria Cidade Sustentável.

Os dois empresários que compõem o primeiro escalão são Guilherme Bellintani, que assume a pasta do Desenvolvimento, Cultura e Turismo, e Rosamma Burlacchini Maluf, que vai ocupar a Secretaria de Ordem Pública por indicação do PSDB. Em comum, ambos possuem atuação política em entidades empresariais: Bellintani é presidente do Lide Bahia (Grupo de Líderes Empresariais) e Rosamma é vice-presidente da Associação Comercial da Bahia.

Dentre os secretários de perfil técnico estão o administrador José Antônio Rodrigues Alves, da Saúde; o auditor fiscal Mauro Ricardo Costa, na Fazenda; e o engenheiro Paulo Noronha Fontana, na pasta de Infraestrutura e Defesa Civil. José Antônio foi secretário da Saúde na gestão do ex-governo Paulo Souto e atualmente é provedor da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, Mauro Ricardo é ex-secretário da Fazenda de São Paulo e Paulo Fontana é ex-superintendente da Sudene e foi indicado para o cargo pelo PMDB do ex-ministro Geddel Vieira Lima.

Para a pasta da reparação, foi nomeada a ex-reitora da Uneb Ivete Sacramento, que vai aliar sua experiência de gestora com a atuação política na sociedade civil, onde foi uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado da Bahia. Os secretários de Casa Civil e Gestão ainda não foram anunciados pelo prefeito eleito, que prometeu divulgar os nomes ainda antes da posse. Cotado para a Casa Civil, o ex-governador Paulo Souto declinou do convite alegando motivos pessoais.

Metas de desempenho - Apesar da presença de políticos de carreira e indicações de partidos que participaram da sua campanha, o prefeito eleito ACM Neto salienta que teve total liberdade na formação do secretariado. "Não houve por parte de nenhum partido qualquer tipo de dificuldade para que eu pudesse compor o governo. Tive total liberdade", afirmou. Segundo o prefeito eleito, no início do governo, cada secretário vai assinar um contrato com as metas de desempenho das suas respectivas pastas.

