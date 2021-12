Neto anuncia obras e aposta em plano político

Apesar de contar com um orçamento mais "austero" no próximo ano, de R$ 2,266 bilhões, o que representa para 2015 R$ 121 milhões a menos do que em 2014, o prefeito ACM Neto (DEM) está finalizando um amplo programa de obras - uma espécie de PAC da prefeitura - que irá contemplar, a partir de janeiro, os 163 bairros de Salvador.

Paralelamente a este programa de obras de infraestrutura e serviços nos bairros, a ser detalhado em breve, o prefeito também irá lançar um programa habitacional, para a construção de moradias voltadas à população de baixa renda.

Candidato à reeleição em 2016 e provável nome das oposições ao governo do estado em 2018, ACM Neto trabalha para consolidar uma marca de bom administrador e concretizar o que declarou ao assumir a prefeitura, em janeiro de 2013: que Salvador seria o cartão de visitas para seus projetos políticos futuros.

Indagado, Neto afirma que está, no momento, voltado unicamente à gestão da cidade. "Tenho avaliação permanente de cada bairro, estou fazendo acompanhamento da avaliação do governo, das prioridades das pessoas", disse ele, esquivando-se de comentários sobre planos a longo prazo.

Apesar do seu governo ser bem avaliado pela população, o candidato do DEM ao governo na última eleição, o ex-governador Paulo Souto, foi derrotado pelo petista Rui Costa em Salvador - onde as oposições ao PT esperavam sair vitoriosos.

Rui venceu em 11 das 20 zonas eleitorais da capital, e Souto em nove. O petista saiu vitorioso em bairros mais populosos e periféricos da capital baiana, enquanto Souto nas áreas com maior infraestrutura urbana. Resultado que, certamente, está sendo avaliado pelo prefeito.

Tem caixa

ACM Neto informou que os programas de infraestrutura e serviços nos bairros e o habitacional serão executados com recursos próprios da prefeitura.

Ele não revelou quanto planeja investir, limitando-se a dizer que o programa de casas populares tem um horizonte de quatro anos. Ou seja, até 2018, quando ele, caso reeleito, decidirá se completa o mandato de prefeito ou renuncia para concorrer ao governo ou a outro cargo na chapa majoritária.

Bancar os programas será possível, explica, porque diferentemente do primeiro ano de governo, quando assumiu a prefeitura com uma dívida de R$ 3,6 bilhões, inicia 2015 com um saldo de caixa de R$ 1 bilhão e superávit financeiro de R$ 500 milhões. "Nunca ninguém fez, na história de Salvador, um trabalho voltado simultaneamente para os 163 bairros, e dividindo as prioridades com os moradores", afirma Neto.

adblock ativo